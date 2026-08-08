ثلاثة قتلى في غارات روسية على منطقة كييف

صعّدت موسكو بشكل ملحوظ هجماتها على العاصمة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، إذ دأبت على إطلاق وابل من الصواريخ البالستية، التي يصعب اعتراضها، في هجمات خاطفة.

قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، جراء غارات جوية روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفاد مسؤول عسكري إقليمي، السبت، في حين أصدرت كييف تحذيرات من إطلاق صواريخ بالستية.

وقد صعّدت موسكو بشكل ملحوظ هجماتها على العاصمة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، إذ دأبت على إطلاق وابل من الصواريخ البالستية، التي يصعب اعتراضها، في هجمات خاطفة.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، تيمور تكاتشينكو، على تطبيق تيليغرام، أن ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، قُتلوا، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، في غارات استهدفت منطقة بروفاري، شمال شرق كييف.

وأضاف أن الحطام المتساقط من الهجمات ألحق أضرارا بالمنازل والمركبات، وتسبب في اندلاع حريق في مبنى غير سكني.

ونشرت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية صورا لمبنى مدمر تغطيه النيران، موضحة أن الهجوم على قرية بوخيفكا دمر منزلا من طابقين وسيارتين، وأدى إلى اندلاع حريق في مستودع.

وسمع مراسل وكالة فرانس برس في العاصمة عشرات الانفجارات، في حين حذر سلاح الجو الأوكراني من "خطر استخدام أسلحة بالستية من الشمال".

كما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، عبر تطبيق تلغرام، عن إصابة أربعة أشخاص بجروح جراء هجمات ليلية استهدفت المدينة.

وكانت قد أعلنت، في وقت سابق، حالة التأهب القصوى في كييف، بسبب استخدام صواريخ بالستية، ووجهت السكان بالاحتماء.

والأربعاء، قُتل ما لا يقل عن 17 شخصا في ضربات جوية روسية على كييف والمنطقة المحيطة بها.

ولم تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية من اعتراض أي صواريخ روسية، بسبب نقص مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، التي يحض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين على توفيرها.

ووصل زيلينسكي، الذي يقوم بجولات خارجية عديدة لتعزيز الدعم الدولي لبلاده، إلى صربيا مساء الجمعة، في أول زيارة يقوم بها إلى هذا البلد، الذي يُعدّ حليفا تقليديا لموسكو في البلقان.

ومن المقرر أن يلتقي بنظيره ألكسندر فوتشيتش، السبت، لبحث قضايا اقتصادية وأمنية.

وفي نهاية تموز/تموز، زار زيلينسكي واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، في محاولة للحصول على صواريخ باتريوت، وهو السلاح الوحيد القادر على اعتراض أحدث الصواريخ الروسية.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، رفض ترامب هذا الطلب، بسبب نقص المخزون الأميركي جراء الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الهجوم الروسي الجديد على كييف، في وقت أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بغالبية واسعة، الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة.