طاقم "أبراهام لينكولن" يشكو غموض مدة المهمة ضد إيران

يواجه طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المشاركة في حرب إيران ظروفا قاسية بحسب ذوي العسكريين؛ تشمل غموض موعد انتهاء المهمة، وصعوبة تأمين الغذاء، وأعطالا بالمراحيض، وانتشار العفن، وانقطاع المياه الساخنة للاستحمام، وتهديدا بتدهور الحالة النفسية

طائرة حربية على وشك الإقلاع من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وسط حضور جزء من طاقم الحاملة، 28 شباط/ فبراير 2026 (Getty Images)

أعرب أفراد من عائلات بعض العسكريين العاملين في البحرية الأميركية عن استيائهم من ظروف المعيشة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المشاركة في الحرب على إيران.

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وقال ذوو العسكريين في حديث لقناة "إم إس ناو"، السبت، إن أقاربهم الموجودين على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تشارك في هجمات ضد إيران في مضيق هرمز، يشعرون بالقلق إزاء صعوبة الظروف المعيشية على متن السفينة وطول فترة المهمة.

وأعربوا أيضا عن استيائهم من عدم وضوح مدة الحملة العسكرية ضد إيران، مشيرين إلى أن السفينة تواجه صعوبات في توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، ما "يفرض ضغطا كبيرا على طاقمها".

وأفادوا بأنه لا توجد مؤشرات على موعد عودة أقاربهم إلى منازلهم، في ظل ما يبدو أنه تمديد ثانٍ لمدة المهمة، التي تبلغ عادة 7 أشهر، ويشارك فيها أكثر من 5 آلاف فرد من طاقم السفينة.

وقالت بوني يورك، التي يخدم ابن زوجها على متن السفينة: "المعنويات ليست جيدة على الإطلاق. يبدو أن طبيب السفينة أو معالجها قال إنه يتعين عليهم الرسو في ميناء قريب، وإلا فإن الناس سيفقدون صحتهم النفسية".

كما ذكر بعض أفراد العائلات أن أقاربهم على متن السفينة تحدثوا إليهم عن "مراحيض لا تعمل، وحمامات مليئة بالعفن، ومغاسل ملابس معطلة لأسابيع"، فضلا عن عدم توفر الماء الساخن لفترات طويلة للاستحمام.

وتأتي شكاوى ذوي العسكريين بشأن المعنويات والأمن وظروف المعيشة على متن السفينة في الشهر التاسع من مهمة حاملة الطائرات، "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وبعد نحو 5 أشهر من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.