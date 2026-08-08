موجز أنباء العالم السبت

اتهمت الإمارات إيران باستهداف ناقلة نفط تابعة لها في هرمز، وتوغلت قوات إسرائيلية بلبنان، بينما أبدت حماس جاهزيتها لاتفاق غزة، وقُتل ثلاثة بغارات روسية في كييف، وتعرّض خط غاز بلغاري لانفجار مسيّرة وسط تطورات دولية متفرقة.

تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية لهجوم في مضيق هرمز من دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الإمارات، اليوم السبت، محملة إيران المسؤولية.

ودانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز".

لبنان

توغّلت قوات إسرائيلية وأقامت ساترا ترابيا في بلدة زوطر الغربية اللبنانية التي وُضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق اطار أبرم بين البلدين في حزيران/ يونيو، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، ورئيس بلدية المنطقة، السبت.

أوقفت السلطات اللبنانية ضابطا سوريا سابقا بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه من قضاء بلده لاتهامه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية"، بينما سيدرس القضاء اللبناني ملفه بغية تسليمه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.

غزة

أكد مسؤول في حماس، السبت، أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها.

روسيا وأوكرانيا

قُتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل جراء غارات جوية روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفاد مسؤول عسكري إقليمي، السبت، في حين أصدرت كييف تحذيرات من إطلاق صواريخ بالستية.

وبدأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، زيارته الأولى لصربيا، حليفة موسكو التقليدية، في وقت يسعى لحشد الدعم الدولي لبلاده بمواجهة تصعيد الضربات الروسية.

وبعد مراسم الاستقبال صباحا في القصر الرئاسي، باشر زيلينسكي محادثات مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال اجتماع مغلق.

بلغاريا

أعلن رئيس الحكومة البلغارية، رومين راديف، أن طائرة مسيّرة دخلت بلغاريا صباح السبت، وانفجرت قرب الحدود مع رومانيا وخط أنابيب الغاز الذي يربط تركيا بأوكرانيا عبر البلقان.

وقال راديف في مقطع فيديو نشرته الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الطائرة المسيّرة انفجرت في المحيط المباشر لمعبر كاردام الحدودي مع رومانيا" الواقع قرب البحر الأسود في شمال شرق البلاد "وعلى بعد ألف متر من محطة ضخ الغاز التابعة لخط أنابيب عبر البلقان".

باريس

قدم رئيس الحكومة الفرنسية السابق، غابريال أتال، المرشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، شكوى بشأن "تدخل أجنبي" مصدره "شبكات روسية" تسعى إلى زعزعة الاستقرار في فرنسا، بحسب ما أفاد محامياه.

واشنطن

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تعيين تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزيرا للعدل، وسط تجاهل المشرّعين الجمهوريين مخاوف الديمقراطيين بشأن تسييس الوزارة.

وأعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر الجمعة، عزمهم العمل مع الكونغرس لإقرار حزمة مساعدات لكولومبيا بقيمة مليار دولار، وذلك بالتزامن مع تولي الرئيس الكولومبي اليميني الجديد منصبه هناك.

مكسيكو

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها استأنفت جزئيا عمليات التفتيش في مناطق لإنتاج الأفوكادو في ولاية ميتشواكان في غرب المكسيك، بعد يوم من تعليق واردات هذه الفواكه بسبب إنذار خاص بالعنف.

فنزويلا

ندد صحافيون في فنزويلا، الجمعة، بالقيود المفروضة على تغطية محادثات الانتقال السياسي المدعومة من الولايات المتحدة والتي انطلقت هذا الأسبوع.

تايوان وبكين

أكد الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ السنوي المقبل في بالاو، الجمعة، أن تايوان ستتمكن من المشاركة في الفعالية، رغم معارضة بكين لأي تمثيل تايواني على الساحة الدبلوماسية.

إنشاء منجم أميركي بأستراليا

وتعهدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء منجم في أستراليا لمعدن سكانديوم الأرضي النادر، وفق ما أعلنت شركة "صن رايز إنرجي ميتالز" الأسترالية، السبت.

كينيا

قضت محكمة كينية الجمعة، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، مؤيدة بذلك التماسا يطعن في تحديد العام المقبل موعدا لها، لكنها في الوقت نفسه علّقت حكمها لتجنب حدوث فوضى سياسية.

هولندا

اندلع حريق مساء الجمعة في مصنع لمعالجة النفايات قرب ميناء روتردام في هولندا، ما أدى إلى انبعاث دخان كثيف، قبل أن تتم السيطرة عليه بعد عملية استمرّت طوال الليل، بحسب ما أفادت السلطات.

صقلية

أعلن مطار كاتانيا في صقلية في بيان عن تعليق الرحلات الجوية القادمة السبت، بسبب تصاعد سحابة كثيفة من الدخان والرماد من بركان إتنا، أحد أنشط البراكين في العالم.