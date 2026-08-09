ترامب: نهدّئ الأوضاع إزاء إيران ونتفاوض معها بشكل جزئي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم استعجاله حسم الخيارين العسكري أو التفاوضي مع إيران، مراهنا على الحصار البحري والأزمة الاقتصادية والتضخم للضغط عليها، ومكتفياً بالمراقبة وخفض التصعيد بعد تعليق تهديداته العسكرية وإتاحة تصدير النفط عبر المضيق.

قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، مساء الأحد، إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار لا بشأن اتفاق مع إيران، أو استئناف العمليات العسكرية ضدها؛ غير أنه يراهن على أن الضغط الاقتصادي على طهران سيؤتي ثماره.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للقناة الإسرائيلية 12، مساء اليوم الأحد، وأشار من خلالها إلى أن واشنطن تخفّض مستوى الضغط إزاء طهران، وتهدّى الأوضاع.

وأضاف: "نتفاوض معهم بشكل جزئي للغاية، ونحن نراقب فقط ما يحدث في إيران مع التضخم الهائل هناك، وحقيقة أنهم لا يملكون المال".

ولفت ترامب إلى أنه يعوّل على سوء الوضع الاقتصادي لإيران، قائلا: "ليس لديهم المال لدفع رواتب جنودهم. حصارنا البحري فعال للغاية".

وفي الوقت نفسه، ذكر أن انخفاض أسعار النفط إلى نحو 75 دولارًا للبرميل يُسهم في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، مضيفا، أن "الأمر سيُحلّ. دائمًا ما يُحل. إنه أشبه بلعبة شطرنج".

ولفت تقرير القناة 12 إلى أن ترامب الذي كان على وشك إصدار أوامر باستئناف عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، قبل أسبوع واحد فقط؛ "قد توقف اليوم عن توجيه تهديدات جديدة باستخدام القوة العسكرية. كما لم يُبدِ الرئيس أي غضب أو استياء من تأخير إيران الإعلان عن الاتفاق مع عُمان بشأن مضيق هرمز، ووضعها شروطًا جديدة لإعادة فتح المضيق".

وقال مسؤولون أميركيون، إنه طالما استمر القتال، لم يكن النظام الإيراني مُجبرًا على مواجهة تبعات الحرب، بما في ذلك الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأزمة الاقتصادية العميقة التي نتجت عنها.

وبحسب مسؤول أميركي، "فالآن، فبدون قتال، سيُجبَر النظام على مواجهة واقع صعب لا حلول حقيقية له".

وذكر أن نحو 8 ملايين برميل من النفط تُصدّر من الخليج كل ليلة عبر الممر الجنوبي في مضيق هرمز، بالتنسيق مع الجيش الأميركي، لافتا إلى أن واشنطن ستسعى إلى زيادة حجم صادرات النفط بهذه الطريقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لفتح المضيق.