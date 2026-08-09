ظروف معيشية صعبة ترهق طاقم "أبراهام لينكولن"

تتزايد الضغوط على طاقم حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" مع إطالة أمد مهمتها في الشرق الأوسط، وسط شكاوى من ظروف معيشية صعبة وتراجع المعنويات، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والتوتر مع إيران.

تتصاعد شكاوى عائلات عدد من العسكريين الأميركيين العاملين على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المتمركزة في الشرق الأوسط، بسبب صعوبة ظروف المعيشة وطول فترة المهمة العسكرية المرتبطة بالمواجهة مع إيران.

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وقال ذوو العسكريين، في حديث لقناة "إم إس ناو"، السبت، إن أقاربهم على متن الحاملة، التي تشارك في الهجمات ضد إيران في منطقة مضيق هرمز، يعانون من ضغوط متزايدة في ظل غياب موعد واضح لانتهاء المهمة والعودة إلى الولايات المتحدة.

وأشار أفراد من العائلات إلى أن الحاملة تواجه صعوبات في تأمين بعض المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، في وقت تبدو فيه مهمة الطاقم، التي تستمر عادة نحو سبعة أشهر، مرشحة للتمديد للمرة الثانية. ويضم طاقم الحاملة أكثر من خمسة آلاف عسكري، فيما دخلت مهمتها شهرها التاسع.

وتحدثت العائلات عن تدهور ظروف المعيشة داخل الحاملة، مشيرة إلى أعطال في المراحيض ومرافق الاستحمام، وتعطل مغاسل الملابس لأسابيع، إلى جانب انقطاع المياه الساخنة لفترات طويلة. كما أعربت عن قلقها من تأثير طول المهمة والظروف المحيطة بها على الحالة النفسية والمعنويات بين أفراد الطاقم.

وقالت بوني يورك، التي يخدم ابن زوجها على متن الحاملة، إن المعنويات "ليست جيدة على الإطلاق"، مضيفة أن طبيب السفينة أو المعالج النفسي أشار إلى ضرورة رسوها في ميناء قريب، خشية تفاقم الضغوط النفسية على أفراد الطاقم.

وتأتي هذه الشكاوى بعد نحو خمسة أشهر من المواجهات المتبادلة مع إيران، وفي وقت لا تزال فيه واشنطن تلوح بإبقاء الخيار العسكري مفتوحاً، بالتزامن مع مؤشرات على تحرك المسار الدبلوماسي نحو التهدئة.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، السبت، إن الولايات المتحدة لا تزال "في خضم المواجهة" مع إيران، مؤكداً أن واشنطن تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية للتوصل إلى أفضل نتيجة ممكنة.

وأضاف، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه واثق من إمكانية تحقيق ذلك، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات مع طهران خلال الأيام الماضية.