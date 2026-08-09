محسن رضائي أمينا لمجلس الأمن القومي الإيراني.. ماذا نعرف عنه؟

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، قرارا بتعيين القائد العام الأسبق للحرس الثوري، اللواء محسن رضائي، أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذوالقدر، فماذا نعرف عن رضائي؟

أعلنت الرئاسة الإيرانية، مساء الأحد، أن محسن رضائي الذي سبق أن تولى قيادة الحرس الثوري، قد عُيّن أمينا لمجلس الأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في الجمهورية الإسلامية، خلفا لمحمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن مستشارا سياسيا للمرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.

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وقال الناطق باسم مكتب الرئيس مسعود بزشكيان، مهدي طباطبائي، في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس هو من عيّن رضائي في هذا المنصب.

ويضم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 13 عضوا، ويشمل مندوبين للمرشد الأعلى، على أن يكون الأمين العام للمجلس واحدا من مندوبي المرشد، وهو المنصب الذي أُعلن تعيين محسن رضائي فيه مساء اليوم.

من هو محسن رضائي؟

ولد محسن رضائي ميرقائد في الأول من أيلول/ سبتمبر 1954، في مدينة مسجد سليمان بمحافظة خوزستان، وانتقل في عام 1969 إلى مدينة الأهواز لإكمال دراسته في معهد النفط الإيراني، حيث التقى ناشطين ثوريين مناهضين لنظام الشاه، وانضم إلى صفوفهم.

وفي عام 1974، اعتقلته أجهزة "السافاك" الأمنية، ليؤسس برفقة ناشطين التقاهم في السجن نواة منظمة "منصورون" المسلحة.

ثم التحق في العام نفسه بجامعة "علم وصنعت" في طهران لدراسة الهندسة الميكانيكية، قبل أن يترك الدراسة فيما بعد ليتفرغ للعمل الثوري السري، كما أنه انضم إلى فريق حماية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، روح الله الخميني، بعد عودته إلى البلاد عام 1979.

وانضم رضائي في عام 1979 إلى منظمة "مجاهدي الثورة الإسلامية"، وكان ضمن اللجنة الاثني عشرية التي صاغت النظام الداخلي للحرس الثوري في شتاء عام 1979. وفي حزيران/ يونيو من العام نفسه، أسس وحدة المعلومات والتحقيقات السياسية داخل الحرس الثوري، وبات عضوا في مجلس قيادته.

ثم عُيّن في أيلول/ سبتمبر من العام 1981 قائدا عاما للحرس الثوري، وهو المنصب الذي شغله طيلة حقبة الحرب الإيرانية العراقية. وقد أُسست في فترة قيادته مراكز حيوية في إيران؛ منها جامعة الإمام الحسين، ومقر "خاتم الأنبياء" للبناء والإعمار، وجامعة "بقية الله" للعلوم الطبية، إلى جانب تأسيس القوات البرية والجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري.

وبعد انتهاء الحرب مع العراق، عاد رضائي إلى جامعة "علم وصنعت"، وسلك في عام 1990 مسارا أكاديميا جديدا في تخصص الاقتصاد، بمركز التدريب التابع لمنظمة التخطيط والميزانية، وحاز درجتَي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران عام 2000.

وفي هذه الأثناء، يشغل رضائي عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد أن كان أمينه السابق لسنوات، إضافة إلى كونه أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث، وعمله مدرسا في جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري، وسبق له أن ترشح في عدة انتخابات رئاسية إيرانية.