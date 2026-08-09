مكتب المرشد الأعلى يعلن أن خامنئي التقى بزشكيان

أفاد مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بعقد لقاء مع الرئيس مسعود بزشكيان، تناول تحديات البلاد وتداعيات الحرب وآفاق المرحلة المقبلة، في ظل غياب مجتبى عن الظهور العلني منذ توليه المنصب، ما أثار خلال الأشهر الماضية تساؤلات حول صحته

أعلن مكتب المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، الذي لم تُسجّل له أي إطلالة علنية منذ تعيينه في آذار/ مارس، أنه التقى أخيرا الرئيس مسعود بزشكيان.

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وجاء في بيان لمكتب المرشد الأعلى، الأحد، أن "بزشكيان التقى آية الله مجتبى خامنئي"، وأن اللقاء يأتي مع بداية السنة الثالثة من ولاية بزشكيان الرئاسية.

وناقش المرشد الأعلى وبزشكيان "بصورة مفصّلة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد"، و"الأوضاع الراهنة في ظل الحرب المفروضة الثالثة وآفاق المرحلة المقبلة"، وفق البيان، وما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وجرى خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية"، بحسب الوكالة.

وكان الرئيس الإيراني أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن التواصل "صعب جدا في الوقت الراهن" مع المرشد الأعلى، صاحب الكلمة الفصل في التوجّهات الكبرى للدولة.

وكان بزشكيان أعلن في مطلع أيار/ مايو أنه التقى خامنئي في موعد لم يكشف عنه، ولم يُصدر مكتب المرشد الأعلى أي تعليق بهذا الشأن.

وأصيب مجتبى خامنئي وقُتل والده المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، ويقتصر ما يصدر عن مجتبى خامنئي على بيانات تُنسب إليه.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن جنرال في الحرس الثوري الإيراني قوله إن صورا للمرشد الأعلى بين عامة الشعب وفي أثناء اجتماعاته مع قادة القوات المسلّحة "ستُنشر في المستقبل"، من دون تحديد موعد لذلك.

وأثار غياب أي ظهور علني لمجتبى خامنئي في خضم المواجهات مع الولايات المتحدة تكهنات بشأن علاقاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين، كما أثار غيابه عن جنازة والده في تموز/ يوليو تساؤلات حول وضعه الصحي، بل وحتى تكهنات باحتمال مقتله.