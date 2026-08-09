موجز أنباء العالم الأحد

تربط إيران إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ مطالبها، والحوثي يصعّد هجماته في اليمن، وفيما يتعلق بغزة أعلن نتنياهو رفضه خطة إنهاء الحرب التي وافقت عليها حماس. وفي سورية، اتفقت دمشق وموسكو على ترتيبات جديدة لقاعدتي حميميم وطرطوس...

أطفال يلعبون وسط الركام والدمار في غزة، نتنياهو يرفض خطة إنهاء الحرب متذرعا بنزع السلاح أولا (Getty Images)

يشهد العالم اليوم، الأحد، تطورات متلاحقة في ميادين عديدة، إذ تؤكد إيران أن فتح مضيق هرمز مرتهن بقبول واشنطن لشروطها، ويواصل الحوثيون تصعيدهم في مواجهة السعودية باستهداف منشأة نفطية في المملكة، ونتنياهو يضيف عثرة جديدة أمام تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة، وفي دمشق توصّلت سورية وروسيا إلى تفاهمات بشأن الوجود الروسي في قاعدتي مطار حميميم وميناء طرطوس.

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وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي، ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب.

ونفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تكون إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا إنهما "تتبادلان الرسائل" عبر الوسطاء.

اليمن

أعلن الحوثيون استهداف منشأة نفطية لشركة "أرامكو" على الساحل الغربي للسعودية، المطلّ على البحر الأحمر، في هجوم جديد على المملكة.

كما هاجم الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مدينة المخا اليمنية الساحلية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 جنود من قوات الحكومة وإصابة 20 آخرين، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.

غزة

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهدا بعدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع "حقيقي" لسلاح حماس.

في المقابل، دعت حركة حماس الإدارة الأميركية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو لإلزامه بالخطة.

سورية

أعلنت السلطات السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس غربي البلاد، على أن تُستكمل عملية تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر.

تركيا

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه يتوقع انضمام مصر "في المرحلة المقبلة" إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أُبرم يوم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا.

أوكرانيا

أسفرت غارات جوية روسية ليلا عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق من أوكرانيا، في حين أسفر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية.

بيرو

قُتل 13 شخصا على الأقل وأُصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة نصف مقطورة على طريق في منطقة كوسكو في جنوب شرق البيرو، بحسب ما أفاد قائد الشرطة.

الفاتيكان

دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين جراء النزاع في السودان؛ الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.

الإكوادور

وجّه مكتب الإدعاء العام في الإكوادور الاتهام رسميا إلى 7 أشخاص؛ للاشتباه بكونهم العقل المدبر وراء جريمة اغتيال مرشح رئاسي بارز عام 2023.

الصين

أظهرت بيانات رسمية صدرت أن أسعار المستهلكين وأسعار المصانع في الصين نمت بوتيرة أبطأ من المتوقع الشهر الماضي، في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطا انكماشية مستمرة.

هونغ كونغ

سجلت هونغ كونغ أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1884 اليوم الأحد؛ إذ بلغت 36,9 درجة مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم شا تسوي، المحطة المرجعية للمدينة.