أوروبا الغربية تسجل أعلى حرارة في تاريخها

سجلت أوروبا الغربية صيفا استثنائيا مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال يونيو ويوليو، بالتزامن مع موجات حر وجفاف وحرائق واسعة، في مؤشر جديد على تسارع تداعيات التغير المناخي في القارة.

شهدت أوروبا الغربية خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين أعلى متوسط لدرجات الحرارة منذ بدء تسجيل البيانات، في مؤشر جديد على تفاقم تداعيات التغير المناخي، وفق مرصد أوروبي.

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وقالت خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي إن متوسط درجات الحرارة في أوروبا الغربية خلال الشهرين بلغ 21.62 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل عام 2022 للفترة نفسها.

وتعد أوروبا القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد شهدت خلال أول شهرين من الصيف موجات حر متتالية ودرجات حرارة قياسية، إلى جانب جفاف شديد. واعتبرت كوبرنيكوس أن هذه المؤشرات تعكس "الاستمرار الاستثنائي للحر" خلال الصيف الجاري.

وأشار المرصد إلى أن رطوبة التربة في يوليو كانت أقل بكثير من مستوياتها المسجلة في الشهر نفسه من عام 2022، عندما شهدت أوروبا الغربية موجة جفاف شديدة.

وعلى صعيد المحيطات، سجلت درجات حرارة سطح البحر عالميا مستوى قياسيا مرتفعا للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مدفوعة بموجات حر بحرية حول أوروبا، إلى جانب تأثيرات مرتبطة بتشكل ظاهرة "نينيو" قوية في المحيط الهادئ. وبلغ متوسط حرارة سطح البحر عالميا 20.96 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2023.

وعالميا، كان يوليو الماضي ثاني أكثر أشهر يوليو حرارة في السجلات، بالتساوي مع عام آخر، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 1.47 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، خلال الفترة بين 1850 و1900.

وتعتمد خدمة كوبرنيكوس في قياساتها على بيانات الأقمار الصناعية ومحطات الرصد الجوي على اليابسة وفي البحار، وتعود سجلاتها إلى عام 1940.

وتزامن ذلك مع تحذيرات من التداعيات الصحية لموجات الحر، إذ قالت منظمة الصحة العالمية في نهاية يونيو إن درجات الحرارة المرتفعة قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات الإضافية في أنحاء أوروبا، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 1300 وفاة إضافية منذ 21 يونيو مرتبطة بالحرارة.

وفي ألمانيا، أظهر تقرير لمعهد "روبرت كوخ" في 30 يوليو أن الوفيات المرتبطة بالحرارة بلغت نحو 9800 وفاة منذ بداية العام، وهو رقم يتجاوز إجمالي الوفيات المسجلة في أي عام كامل منذ 2017.

كما شهدت عدة دول أوروبية خلال الأسابيع الماضية موجات حرائق واسعة واستثنائية، بالتزامن مع تكرار موجات الحرارة، في مشهد يعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها مناخ القارة.