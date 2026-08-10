العراق يعلن أنه لن يكون جزءا من المحاور والاصطفافات في المنطقة

رفضت الحكومة العراقية الانضمام للمحاور، وأعلنت مقاضاة السعودية وواشنطن لمجلس الأمن إثر قصفهما الحشد الشعبي، معلنة التزامها بحصر السلاح وتدبير أزمتها المالية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز عبر مسارات إستراتيجية.

أعلنت حكومة العراق، اليوم الإثنين، رفضها أن تكون جزءا من "المحاور والاصطفافات"، مشددة أنها تدعم أي تعاون سياسي أو اقتصادي.

وقال الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة بغداد: "موقف العراق واضح، ولن يكون جزءا من المحاور والاصطفافات، ويدعم أي تعاون سياسي أو اقتصادي".

وفي ملف آخر، قال العبودي إن الحكومة لم يكن لديها علم مسبق أو اطلاع على القصف السعودي الأميركي "الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي".

وأضاف أن رئيس الحكومة، علي الزيدي، كلف وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن القصف.

وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 بغارات أميركية سعودية استهدفت مقارها في سبع محافظات عراقية.

وعلى صعيد حصر السلاح بيد الدولة، قال العبودي إن الحوارات مستمرة لتذليل العقبات المتعلقة بالملف.

وأضاف أن "الدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية أيلول/ سبتمبر".

وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي. ونوه إلى وجود "تنسيق أمني وعسكري منتظم لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي بحلول 30 أيلول المقبل".

وفي الشأن الاقتصادي، أكد العبودي أن رواتب الموظفين مؤمنة، نافيا ما يتردد عن توزيعها كل 40 يوما، ومشيرا إلى أن الحكومة، رغم الأزمة الاقتصادية، لم تلجأ حتى الآن إلى الاقتراض الخارجي.

وأضاف أن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان بشكل متواز لتدارك الأزمة المالية.

وأكد العبودي أن صادرات العراق النفطية تضررت جراء إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأشار إلى أن الحكومة أسست مسارات مع تركيا لإنشاء خطوط استراتيجية ومشاريع أخرى بهدف دعم موازنة الدولة.

وفي 28 الشهر الماضي، شهدت زيارة رسمية أجراها رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي إلى تركيا توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين البلدين.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، قال العبودي إن رئيس الحكومة تلقى مجددا دعوة لزيارة السعودية، مضيفا أن موعدها لم يحدد بعد وأنه الموضوع قيد الدراسة مع وزارة الخارجية.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد العبودي استمرار الحملة الحكومية، قائلا إنها تستهدف "المنتفعين".

وكشف أن القضاء والحكومة بدآ فعليا إرسال رسائل قضائية إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" ودول أجنبية، بهدف استرداد مطلوبين للقضاء في قضايا فساد.

وعن المشهد السياسي الداخلي، قال العبودي إن التوافقات لا تزال موضع حوار بين القوى السياسية، وإن "المؤشرات لا تلبي الطموح".

وأكد استمرار الحكومة في أداء مهامها رغم شغور 9 حقائب وزارية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أوعز بحضور وكلاء الوزارات اجتماعات مجلس الوزراء.

كما اعتبر التنسيق بين ائتلاف إدارة الدولة و"الإطار التنسيقي" إجراء مهما وداعما للمنهاج الوزاري.

وفي 14 أيار/ مايو الماضي، منح البرلمان الثقة للزيدي و14 وزيرا في حكومته، فيما لا تزال 9 حقائب وزارية بانتظار تفاهمات بين القوى السياسية.

وسبق أن قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم وجوب تسمية رئيس الحكومة جميع أعضاء حكومته دفعة واحدة، وأجازت تسميتهم أصالة أو وكالة وعلى دفعات.

ومنحت مجلس النواب صلاحية الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها دستوريا.