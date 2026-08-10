تراجع قوة الإعصار "دولفين" بعد إجلاء أكثر من مليون شخص في الصين

تراجع الإعصار "دولفين" بعد ضربه شرق الصين، لكن الأمطار الغزيرة استمرت مع إلغاء مئات الرحلات وإجلاء أكثر من مليون شخص.

تراجعت قوة الإعصار "دولفين" بعد وصوله إلى اليابسة مرتين على ساحل مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، فيما استمرت، الإثنين، الأمطار الغزيرة واضطرابات واسعة في حركة الطيران والنقل، بعد إجلاء أكثر من مليون شخص خلال الأيام الماضية.

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وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، صباح الإثنين، أدنى مستوى من التحذير من الأعاصير، بعد تراجع قوة "دولفين"، لكنه حذّر من استمرار الهطولات الغزيرة في مناطق بشرق البلاد ووسطها خلال اليوم التالي.

وأعلنت السلطات أعلى مستوى من التحذير من السيول المفاجئة في أجزاء من شرق تشجيانغ وجنوبها، بحسب التلفزيون المركزي الصيني.

وفي شنغهاي، أُلغيت 943 رحلة جوية في المطارين الرئيسيين للمدينة، فيما عُلّقت خدمات في شبكة النقل العام، بينها عدد من القطارات المحلية.

وبدأت بعض المدن في شرق الصين باستئناف خدمات النقل تدريجيًا، فيما أعلن مطار نينغبو الدولي في تشجيانغ استئناف الرحلات اعتبارًا من ظهر الإثنين.

وحذّر المطار، في الوقت نفسه، من احتمال استمرار تأخير بعض الرحلات أو إلغائها، مشيرًا إلى أن "آثار الإعصار لم تختفِ بالكامل بعد".

وفي شمال البلاد، أصدرت خمس مناطق في بكين تحذيرات حمراء من أمطار غزيرة، وسط مخاوف من انهيارات أرضية وفيضانات خلال الأسبوع الجاري.

وكان "دولفين" قد دفع السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إصدار أعلى مستويات التحذير، وأدى إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وإجلاء أكثر من مليون شخص.

وبحسب التلفزيون المركزي الصيني، نقلت مدينة ونتشو الساحلية في تشجيانغ أكثر من 900 ألف شخص إلى مناطق آمنة، وافتتحت أكثر من 1500 ملجأ للطوارئ.

كما أُجلي أكثر من 150 ألف شخص في مقاطعة فوجيان، وأكثر من 200 ألف شخص في شنغهاي، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وجاء الإعصار بعد نحو أسبوعين من اجتياح الإعصار "نول" مقاطعة غوانغدونغ جنوبي البلاد، والذي وصفته السلطات بأنه أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام.

وشهد جنوب الصين ووسطها، الشهر الماضي، أحوالًا جوية قاسية أيضًا، إذ تسبب الإعصار "ميساك" بفيضانات واسعة في منطقة قوانغشي أسفرت عن مقتل 39 شخصًا.

كما أدى الإعصار نفسه إلى عواصف رعدية ورياح قوية في مقاطعة هوبي الوسطى، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 331 آخرين.

ويحذّر علماء المناخ من أن استمرار ارتفاع حرارة الأرض بفعل انبعاثات الوقود الأحفوري من شأنه زيادة شدة الظواهر الجوية المتطرفة ووتيرتها.

وتعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة عالميًا، لكنها في الوقت نفسه من أبرز القوى في مجال الطاقة المتجددة، وتقول إنها تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.