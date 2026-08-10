زلزال يضرب كولومبيا: عشرات القتلى والمصابين وتوقّف مطارات ومحاصرون تحت أنقاض

لقي 111 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب غربي كولومبيا وتمدد للإكوادور وبنما، متسببا بانهيار عشرات المباني، واحتجاز مفقودين تحت الأنقاض، وإخلاء منشآت، وتعليق العمل بستة مطارات بالبلاد.

لقي 111 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب آخرون، في بيريرا بغرب كولومبيا جراء زلزال ضرب البلاد، اليوم الإثنين، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة، ماوريتسيو سالازار.

وحذّر سالازار في تصريحات إذاعية من أن "الوضع حرج" جرّاء الزلزال الذي بلغت قوته 7,4 درجات، وحدّد مركزه في منطقة تشوكو المجاورة للمدينة.

فيديو يوثّق زلزالا ضرب كولومبيا وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين.



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وضرب الزلزال القوي دولا أخرى في أميركا اللاتينية، وأدى إلى أضرار وأصابات وإخلاء مبان في بوغوتا، ووقف العمليات في ستة مطارات.

(Getty Images)

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 7,4 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، على عمق يناهز 100 كيلومتر.

وحدد مركز الزلزال بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في منطقة تشوكو في غربي كولومبيا.

قتلى ومصابون وتوقّف مطارات ومحاصرون تحت أنقاض جرّاء زلزال ضرب #كولومبيا.



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وأسفر الزلزال عن انهيار 20 مبنى على الأقل في كالي، ثالث كبرى مدن البلاد، ومحاصرة العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، بحسب ما أفاد رئيس البلدية، أليخاندرو إيدر.

مشهد مرعب يوثّق سقوط مبنى من عدة طوابق بسبب الزلزال الذي ضرب كولومبيا.



للتفاصيل: https://t.co/i5EQKWwxBQ pic.twitter.com/CY3gvtADhH — موقع عرب 48 (@arab48website) August 10, 2026

وكتب إيدر عبر منصة "إكس: "أحصينا حتى الآن 20 مبنى منهارا على الأقل في كالي وأشخاص محاصرين تحت الركام".

(Getty Images)

وتابع: "لقد طلبت الدعم من رئيس بلدية بوغوتا ورئيس بلدية ميديين المساعدة" عبر إرسال فرق إنقاذ وإغاثة.

وشعر به سكان الإكوادور، ووصلت آثاره شمالا إلى بنما، وتم بسببه إخلاء مبان في بوغوتا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال حاكم مقاطعة تشوكو الكولومبية إن إصابات وأضرارا جسيمة لحقت بالمباني في عاصمة المقاطعة كيبدو.

(Getty Images)

كما أفاد رئيس بلدية كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، بوقوع "أضرار جسيمة".

وعرضت وسائل الإعلام لقطات لمبان اقتلع الزلزال واجهاتها.

سقوط بنايات وسكان حوصروا تحت الأنقاض، جرّاء الزلزال الذي ضرب كولومبيا.



للتفاصيل: https://t.co/i5EQKWwxBQ pic.twitter.com/lxKMaxBpTx — موقع عرب 48 (@arab48website) August 10, 2026

وفي بوغوتا، هرع بعض السكان إلى الشوارع بملابس النوم مع دوي صفارات الإنذار.

وعلقت ستة مطارات في كولومبيا عملياتها بسبب أضرار ناجمة عن الزلزال، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني.

وتعرضت فنزويلا لزلزالين بقوة 7,2 و7,5 درجات في 24 حزيران/ يونيو، أسفرا عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص وخلفا أضرارا مادية كارثية.