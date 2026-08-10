قتلى وجرحى بهجمات مسيرة على بيلغورود الروسية

تصعيد جوي وميداني متزامن بين روسيا وأوكرانيا، أسفر عن قتلى وأضرار داخل الأراضي الروسية، بالتزامن مع إعلان موسكو إسقاط مئات المسيّرات وتقدم قواتها في عدد من محاور دونيتسك.

أعلن مركز الأزمات في منطقة بيلغورود الروسية 12 شخصا وإصابة 39، جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة بيلغورود خلال الليل، في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية في وقت سابق مقتل 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين، بينهم طفلان.

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وارتفع عدد القتلى لاحقا بعد أن عثرت فرق الطوارئ على ضحايا داخل مبنى سكني اندلعت فيه النيران، فيما قال القائم بأعمال حاكم المنطقة ألكسندر شوفاييف إن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق في مبنيين سكنيين، وألحق أضرارًا بعدد كبير من المباني السكنية وغير السكنية.

وفي نوفوروسيسك، قال رئيس البلدية أندريه كرافتشينكو إن شظايا طائرات مسيرة سقطت على منشأتين في المدينة، بينما أفاد مركز الأزمات بإلحاق أضرار بثلاثة مبانٍ سكنية وإصابة شخص واحد.

كما أفادت وكالة الإعلام الروسية، نقلًا عن أجهزة الطوارئ، بأن طائرة مسيّرة أوكرانية أصابت مبنى قيد الإنشاء ورافعة في مدينة أوفا بمنطقة باشكورتوستان.

وفي موسكو، قال رئيس البلدية سيرغي سوبيانين إن وحدات الدفاع الجوي دمرت خمس طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 285 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة، موضحة أن عمليات الاعتراض جرت بصورة رئيسية في المناطق الوسطى والغربية من البلاد، وشملت أيضًا باشكورتوستان، إضافة إلى مناطق فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف.

وعلى صعيد المعارك البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتي فاسيوتينسكي وتوريتسك في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقالت إن فاسيوتينسكي تقع على بعد بضعة كيلومترات شرق كراماتورسك، فيما تقع توريتسك جنوب غربي دروجكيفكا.

ولم تؤكد القوات الأوكرانية هذه التقارير، كما لم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من صحة الادعاءات المتعلقة بساحة المعركة.

وتواصل القوات الروسية تقدمها التدريجي في دونيتسك، رغم بقاء خط الجبهة الممتد لنحو 1200 كيلومتر دون تغيرات كبيرة منذ أشهر. وذكر موقع "ديب ستيت" الأوكراني المتخصص في رصد التطورات الميدانية أن القوات الروسية حققت تقدمًا قرب إيلينيفكا، خارج كوستيانتينيفكا، وكذلك قرب تشاسيف يار غربي باخموت.

في المقابل، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن قواتها صدت 24 هجوما روسيا في محاور كوستيانتينيفكا وإيلينيفكا ومناطق أخرى.