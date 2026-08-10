موجز أنباء العالم الإثنين

قالت طهران إن الإيرانيين أثبتوا أنهم "لاعبو شطرنج محترفون"، ردا على تصريحات لترامب، وأجلت الصين أكثر من مليون شخص جراء الإعصار "دولفين"، وشهدت أوروبا الغربية أعلى درجات حرارة في تاريخها، وسجلت روسيا مقتل 13 شخصا بهجمات أوكرانية...

شهدت الساحة الدولية، الإثنين، سلسلة من التطورات السياسية والأمنية والمناخية، تراوحت بين هجمات دامية وتصعيدات عسكرية وتحركات قضائية، إلى جانب كوارث طبيعية خلفت عشرات الضحايا وأدت إلى عمليات إجلاء واسعة.

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روسيا

قُتل 13 شخصا في تتارستان بوسط روسيا، في واحد من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 456 طائرة مسيّرة أوكرانية أُطلقت خلال الليل، لكنها لم تعلن عدد المسيّرات التي أصابتص أهدافها.

فرنسا

شهدت أوروبا الغربية شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو الأعلى حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، فيما تشهد المنطقة صيفا تاريخيا تتخلله موجات حر وجفاف بفعل التغير المناخي، وفق ما ذكر مرصد أوروبي.

إيران

قالت طهران إن الإيرانيين أثبتوا أنهم "لاعبو شطرنج محترفون"، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شبّه فيها تعامله مع الجمهورية الإسلامية بهذه اللعبة.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن اتفاقية الدفاع المشترك التي أُبرمت الأسبوع الماضي في مكة المكرّمة بين السعودية وباكستان وتركيا تعكس "تحولا في النظرة" داخل المنطقة تجاه الولايات المتحدة، قائلة إنها لا ترى "أي داع للقلق".

سورية

عاد نحو 2,500 من نازحي منطقة رأس العين في شمال شرق سورية إلى منازلهم، مع بدء تنفيذ اتفاق مع الحكومة السورية لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية بالدولة، وفق ما أفاد مسؤول كردي.

تركيا

بدأ النواب الأتراك مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يمنح عفوا محدودا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، في أول خطوة تشريعية على طريق إنهاء عقود من العنف الدامي.

لبنان

ادعى القضاء اللبناني على حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بتهم عدة بينها الاختلاس والإثراء غير المشروع، وفق ما أفاد مصدر قضائي، وذلك بموجب شكوى مرفوعة من إدارة المصرف.

الصين

رغم تراجع قوته، جلب الإعصار "دولفين" أمطارا غزيرة إلى شرق الصين، ما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية، فيما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من مليون شخص خلال الأيام الماضية.

كوريا الجنوبية

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع المقبل تدريبات عسكرية مشتركة، تتضمن محاكاة للقتال ضد قوات كورية شمالية اكتسبت خبرة من القتال إلى جانب القوات الروسية في حرب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول عن التدريبات.

بريطانيا

قالت عائلة زوجين بريطانيين معتقلين في إيران بتهمة التجسس، إنهما أنهيا إضرابهما عن الطعام الذي استمر أشهرا احتجاجا على ظروف سجنهما.

وفي سياق آخر، قالت مجموعة الخدمات المالية الرقمية البريطانية "ريفولوت" إنها حصلت على ترخيص مصرفي كامل في فرنسا، وهي خطوة ترسخ مكانة المجموعة بين جهات الإقراض في أوروبا.

سلطنة عمان

أقرت السلطات العمانية بأنها تعمل على احتواء "تلوث نفطي"، بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة داخل مياه منطقة بحرية محمية قبالة السواحل الجنوبية للسلطنة.

تايلندا

أطلق نائب سابق في البرلمان التايلاندي النار على مسؤول محلي وأرداه قتيلا في وضح النهار، على خلفية خلاف مالي، قبل أن يعتقل ويقرّ بفعلته أمام الصحافيين في مركز الشرطة.

الفيليبين

قُتل 13 شخصا على الأقل جراء فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث سببتها أمطار غزيرة متواصلة منذ 9 أيام في شمال الفيليبين، تجاوزت كميتها في بعض المناطق معدل الأمطار المعتاد لشهر كامل، بحسب ما أفاد مسؤولون.

كندا

توفيت امرأة تبلغ 80 عاما في أثناء محاولتها مغادرة منزلها؛ هربا من حريق هائل اندلع منذ الجمعة في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا، وفق ما أعلنت الشرطة الملكية الكندية.

كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي، أبيلاردو دي لا إسبرييا، مقتل 6 متمردين مسلحين أمس، الأحد، في عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة أعقبت تنصيبه رئيسا جديدا، مجددا وعيده بشن حرب ضد حركات التمرد وعصابات المخدرات.

بنغلادش

أعربت وزارة الخارجية البنغلادشية عن "صدمة عميقة"؛ بعد مصرع 16 مواطنا في حريق اندلع في مصنع للأثاث بالسعودية الأحد.

أستراليا

شدّد وزير الاقتصاد الأسترالي على أعمال التدقيق على مستثمرين مرتبطين بالصين في مشروع للمعادن الحيوية، بعدما رفضوا الامتثال لأوامر تقضي ببيع حصصهم، ما يهدد حصول المنجم على تمويل أميركي.

الولايات المتحدة الأميركية

تبدأ اليوم الإثنين في لاس فيغاس محاكمة زعيم عصابة سابق متهم بتدبير مقتل مغني الراب الشهير، توباك شاكور، على أن تستمر نحو شهر، بعد 30 عاما على مصرع الفنان المتحدر من كاليفورنيا.

إندونيسيا

انحرفت سيارة سباق عن مسارها ودهست عددا من المتفرجين خلال سباق أقيم في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين، حسبما أفادت الشرطة.

بنما

عززت بنما الأمن على حدودها في أعقاب هجومين شهدتهما كولومبيا المجاورة، وفق ما أعلنت الحكومة البنمية التي نفت مؤخرا أي توغل لمجموعات كولومبية في أراضيها.