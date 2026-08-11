إيران: سوف نستعيد نحو 95 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز بحلول أيلول

تعمل إيران على إعادة نحو 95 مليون متر مكعب يوميا من إنتاج الغاز الذي تضرر جراء الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآت الطاقة، على أن تُستعاد هذه الكمية بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك عبر استغلال منشآت إنتاج أخرى.

منشآت إنتاج الغاز الطبيعي السائل في حقل "بارس" الجنوبي في إيران (Getty Images)

أعلنت إيران اليوم، الثلاثاء، أنها في سبيلها لاستعادة نحو 95 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز الذي فقدته بسبب الهجمات على مرافق المعالجة في ميناء عسلوية، بحلول أيلول/ سبتمبر القادم، وذلك حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية التابعة لوزارة النفط الإيرانية "شانا".

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ونقلت الوكالة عن وزير النفط، محسن باك نجاد، قوله إن جزءا من الإنتاج المفقود لن يكون متاحا خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف المسؤول الإيراني أن الأضرار سوف تعوض "إلى حد كبير"، من خلال الاستفادة من السعة في مرافق أخرى.

وتقع مدينة عسلوية وميناؤها على ساحل الخليج في محافظة بوشهر، جنوبي البلاد.

وتكتسب المدينة أهمية اقتصادية بالغة لأنها تتضمن مرافق ومنشآت ضخمة في قطاع الطاقة، والغاز الطبيعي ضمن مشروع منطقة "بارس" الاقتصادية.

وسبق أن أعلنت الحكومة الإيرانية، في 28 تموز/ يوليو، أنها فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، جراء الاستهداف الإسرائيلي والأميركي لمنشآت الطاقة.