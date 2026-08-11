البرلمان اللبناني يقرّ إلغاء عقوبة الإعدام

أقرّ مجلس النواب اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام واعتماد السجن المؤبد مكانها، في خطوة وصفها وزير العدل عادل نصار بالتاريخية.

أقر البرلمان اللبناني اليوم، الثلاثاء، اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.

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وأفادت الوكالة الرسمية بأن مجلس النواب أقر اقتراح القانون، الرامي إلى اعتماد عقوبة السجن المؤبد عوضا عن الإعدام.

ووصف وزير العدل اللبناني، عادل نصار، إقرار القانون بأنه "خطوة تاريخية"، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الإعدام "لا يعني التساهل مع الجريمة"، وفق المصدر ذاته.

وأوضح أنه بعد نشر القانون، لن يصبح بإمكان "الدول التي ألغت عقوبة الاعدام أن ترفض تسليم الفارين من العدالة من لبنان إلى الخارج"، بعد زوال العائق المتمثل بتضمن القانون اللبناني هذه العقوبة.

وصوّت لبنان في العام 2024 لصالح قرار في "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، يدعو جميع الدول إلى فرض وقف اختياري على تنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدا لإلغاء العقوبة.

وقال الباحث في شؤون لبنان لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رمزي قيس، لوكالة "فرانس برس" عقب تصويت البرلمان، إن "إلغاء لبنان لعقوبة الإعدام يُعد خطوة تاريخية ومفصلية في مجال حقوق الإنسان في البلاد، ويمثل قطيعة واضحة مع عقوبة قاسية وتعسفية لا ينبغي أن تُفرض على الإطلاق".

ويعود آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان إلى عام 2004، خلال ولاية الرئيس الأسبق، إميل لحود، حين أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، على خلفية خلاف شخصي مع مديرته.

وكانت وزارة العدل اللبنانية قد طرحت عام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به 10 نواب، ونص على اعتماد السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من دون عفو أو تخفيض للعقوبة بدلا من الإعدام، إلا أن المشروع لم يُقر آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الجرائم المرتكبة قبل هذا القانون سوف تصنّف مؤبدة، أما التي سوف ترتكب بعد إقراره فسوف تصنّف مؤبدة مشددة، وفق اقتراح للنائب عبدالرحمن البزري.