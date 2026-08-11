ترامب: نراقب إيران ونضغط عليها ومستعدون لضربها

تواصل واشنطن سياسة الضغط على طهران بالتوازي مع إبقاء باب التفاوض مفتوحا، فيما يلوّح الرئيس الأميركي بخيارات متعددة تتراوح بين الانتظار والتصعيد العسكري والضغط الاقتصادي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، واصفا المفاوضين الإيرانيين بأنهم "يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء"، ومتهما طهران بالموافقة على أمور خلال المفاوضات ثم نفيها في تصريحات لوسائل الإعلام.

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وأوضح ترامب لقناة "ريل أميركا فويس" أن واشنطن تعتمد ثلاثة مسارات للتعامل مع إيران، أولها مراقبة الوضع عن كثب وتقييم مدى تدهور الأوضاع فيها، وثانيها توجيه ضربة عسكرية قوية، فيما يتمثل المسار الثالث في ممارسة الضغط الاقتصادي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تطبقه بالفعل.

وأشار إلى أن إيران تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، زاعما أن التضخم فيها يبلغ 300% وأن العملة المحلية فقدت معظم قيمتها، إلى جانب عدم قدرة السلطات على دفع رواتب الجنود. وأضاف أن الولايات المتحدة تسيطر على جزء كبير من الأموال والأصول الإيرانية.

وأكد ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، منتقدا الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ووصفه بأنه "كارثي"، مدعيا أن طهران كانت ستتمكن من امتلاك سلاح نووي خلال سنوات لو لم ينهِ الاتفاق.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستطالب إيران بتعويضات عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها خلال الحرب، باعتبار ذلك جزءا من أي مفاوضات سلام مستقبلية بين البلدين.

وقال ترامب في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن طهران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال النزاع العسكري، مضيفا أنه سيطالب بدوره بتعويضات عن القتلى والجرحى الذين سقطوا، متهما إيران بالمسؤولية عن هجمات وأعمال عنف تعود إلى سنوات طويلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تهديد ترامب بتوجيه ضربة "بقوة شديدة" إلى إيران، بما في ذلك احتمال استهداف البنية التحتية المدنية، قبل أن يتراجع عن لهجته التصعيدية ويلمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران.