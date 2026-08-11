سورية ودول عربية تندّد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

من مظاهرات أهالي الجولان في عام 2023 ضد مشروع المراوح (Getty images)

ندّدت سورية ودول عربية، اليوم الثلاثاء، بقرار الحكومة الكولومبية المتشدّدة والمشكّلة حديثا، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أنه "انتهاك صارخ" لميثاق الأمم المتحدة.

وهاجمت وزارة الخارجية السورية في بيان قرار كولومبيا، معربة عن رفضها "القاطع وإدانتها لهذا الموقف" غداة إعلان وزارة الخارجية الكولومبية في بيان، باعترافها "بالسيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، وكذلك بحق تلك الدولة في حماية نفسها من التهديدات الخارجية".

وأكّدت الخارجية السورية "أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها".

وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية "يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة". ونددت سوريا كذلك باستمرار "الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية".

من جانبه، شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، في مقطع فيديو، كولومبيا على اعترافها، كما شكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محاولة منه لتسويق إنجاز سياسي.

وقال نتنياهو: "هذا المكان أساسي لأمننا، ويرفرف العلم الإسرائيلي هنا، وسيظل يرفرف هنا لأنها أرضنا. كانت لنا هنا أسس تعود إلى أيام موسى، وعشرات الكُنُس التي نعيد ترميمها حتى القرن الثامن الميلادي. لكنه (الجولان) اليوم لنا، لقد عاد إلينا، وسيبقى لنا دائمًا. واعتراف الرئيس ترامب بسيادتنا هنا كان خطوة أولى مهمة. واليوم، خطوة ثانية من قبل كولومبيا".

وأدانت الخارجية القطرية اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدة أن فرض الاحتلال قوانينه وولايته وإدارته على الهضبة يعد إجراءً باطلا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

كما شددت الوزارة على أن هذه القرارات الأحادية المتمثلة في الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان المحتل، تقوض فرص الاستقرار، وتشكل عائقا رئيسيا أمام جهود تحفيز السلام في المنطقة.

وأدانت السعودية، إعلان كولومبيا، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الرياض تعرب عن إدانتها واستنكارها لاعتراف حكومة جمهورية كولومبيا بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن هذا الاعتراف يخالف صراحة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر بالعام 1981، الذي أكد أن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطلا ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وشددت على أن "مثل هذه المواقف لا تسهم في تحقيق السلام، بل تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان السوري المحتل، وتكرس منطق فرض الأمر الواقع، وتسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة".

وجددت موقفها بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إجراءات أو قرارات تستهدف تغيير وضعه القانوني لا تنشئ حقا ولا تضفي شرعية على تلك الإجراءات.

ودعت حكومة كولومبيا إلى مراجعة موقفها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلة الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.

وأدانت مصر، الثلاثاء، قرار كولومبيا، وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "جمهورية مصر العربية تدين قرار جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل".

وأكدت رفضها القاطع لهذا القرار باعتباره مخالفا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساسا بالحقوق المشروعة والثابتة للجمهورية العربية السورية في كامل أراضيها.

كما شددت على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن "كافة الإجراءات والقرارات الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي أو إضفاء الشرعية على ضم الجولان لا ترتب أي أثر قانوني ولا تغير من وضعه القانوني".

وجددت مصر موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وحقها في الجولان السوري المحتل. كما شددت على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تكريس الاحتلال أو تقويض أسس الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وتولى الرئيس الكولومبي، أبيلاردو دي لا إسبرييا، السلطة الجمعة، عقب حملة انتخابية صاخبة، تعهد خلالها إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وخلال زيارته لسورية الشهر الماضي، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بـ"سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، معربا عن "قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية" لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بحسب بيان للأمم المتحدة.

وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، دي لا إسبرييا على هذا الاعتراف، وقال إن الطرفين اتفقا على هذه الخطوة في مدينة بارانكيا الكولومبية قبل يوم واحد من تنصيب دي لا إسبرييا.

وكان غوستافو بيترو، سلف دي لا إسبرييا، انتقد بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع العلاقات الدبلوماسية ووقف واردات الأسلحة الإسرائيلية إلى كولومبيا.

وتعهد الرئيس الجديد، المليونير المدعوم من الولايات المتحدة استعادة العلاقات.

وقال الشهر الماضي إنه يعتزم فتح سفارة لكولومبيا في القدس المحتلة.