قتلى وجرحى بهجوم روسي على زابوريجيا وانفجارات في كييف

تواصل روسيا تصعيد هجماتها الصاروخية على أوكرانيا، مخلفة قتلى وجرحى وأضرارا في منشآت سكنية وصناعية، بالتزامن مع استهداف العاصمة كييف بصواريخ بالستية.

قتل 9 أشخاص وأصيب 20 آخرون، الثلاثاء، جراء هجوم روسي على منطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا، فيما دوت انفجارات قوية في العاصمة كييف عقب تحذيرات من هجوم صاروخي روسي.

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وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا، إيفان فيدوروف، إن القوات الروسية استهدفت منشآت صناعية وبنى تحتية، ما أدى إلى تضرر مجمع مرائب وعدد من المباني السكنية، مشيرًا إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وفي كييف، دوت سلسلة انفجارات بعيد منتصف ليل الثلاثاء، بعد وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار وتحذير السلطات من صواريخ متجهة نحو العاصمة.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن المدينة تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية روسية، مضيفا أن فرق الطوارئ أُرسلت إلى منطقة شيفتشينكيفسكي، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الأضرار أو الضحايا.

وتأتي هذه الهجمات في وقت كثفت فيه روسيا خلال الأسابيع الأخيرة استخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد المدن الأوكرانية، بينما تحذر كييف من تصاعد الدعم العسكري الروسي عبر كوريا الشمالية، في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من أربع سنوات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق إن روسيا تستعد لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ تزود موسكو أيضا بمزيد من الصواريخ البالستية.