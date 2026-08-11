كولومبيا: عدد ضحايا الزلزال يرتفع إلى 169 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا أمس الإثنين إلى 169 قتيلا، في حين تسود المخاوف من وجود أعداد كبيرة من المواطنين تحت الأنقاض.

أعلنت جمعية "أسوكابيتاليس"، وهي تحالف يضم أكبر مدن كولومبيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد أمس إلى 169 قتيلا، إضافة إلى إصابة 600 آخرين.

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وكان رئيس البلاد الجديد، أبيلاردو دي لا إسبريلا، أعلن مساء أمس الإثنين أن حصيلة القتلى بلغت 111 قتيلا.

وذلك إضافة إلى إصابة المئات في الزلزال الذي بلغت قوته 7,4 درجة على مقياس ريختر، والذي يصنف من أقوى الزلازل التي وقعت منذ عقود، وقد أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ بعد وقوعه.

وفي المنطقة المتضررة غربي كولومبيا، حول مركز الزلزال بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار، تسبب الزلزال في انهيار العديد من المباني، إما كليا وإما جزئيا، ولا يزال يعتقد أن هناك أشخاصا محاصرين تحت الأنقاض.

منزل دمره الزلزال في مدينة بيريرا، كولومبيا (Getty Images)

وفي مدينة كالي وحدها، التي تقع جنوبا، تم الإبلاغ عن فقدان 188 شخصا، بحسب ما قاله دي لا إسبريلا في مؤتمر صحافي عُقد مساء من موقع الزلزال. وقال الرئيس: "هذا هو المكان الذي ستتركز فيه كل جهودنا الآن".

وإلى جانب كالي، لحقت أضرار كبيرة بمدينت بيريرا ومانيزاليس، وقد سجلت بيريرا وحدها 66 حالة وفاة، بحسب ما ورد في أحدث الإحصاءات الصادرة عن إدارة المدينة، ما جعلها المدينة ذات أكبر عدد من الضحايا.