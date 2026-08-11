موجز أنباء العالم الثلاثاء

جيش الاحتلال يفجر منزل الشهيد فاروق رمضان في بلدة تِلّ بالضفة الغربية، وسورية تحكم بالإعدام غيابيا على بشار الأسد وعدد من أركان نظامه المخلوع، ولبنان يقرّ إلغاء قانون الإعدام، وسقوط ضحايا في هجوم بباب المندب...

تفجير منزل الشهيد فاروق رمضان في بلدة تِلّ بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء

يتضمن موجز أنباء العالم ليوم الثلاثاء أحدث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية من مناطق عدة حول العالم.

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اليمن

أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن سقوط ضحايا إثر تعرّض سفينة قبالة سواحل المخا في اليمن لهجوم بـ"مقذوف مجهول".

وفي الأثناء، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي مع تضاؤل الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز.

الولايات المتحدة الأميركية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن دونالد ترامب غادر قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في تركيا مطلع تموز/ يوليو بطائرة أخرى غير "إير فورس وان" بسرية، بسبب تهديدات إيرانية.

وفي خبر مختلف، أسقط قاض أميركي الدعوى المقامة على الملياردير الهندي غوتام أداني، بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب التخلّي عن اتهامات الاحتيال والرشوة الموجهة إليه.

فلسطين/ الضفة الغربية

فجّر الجيش الإسرائيلي منزل الشهيد فاروق رمضان، الذي قُتل خلال تصديه لعدوان لمستوطنين في قرية تِلّ في شمالي الضفة الغربية المحتلة في تموز/ يوليو، وفقا لرئيس مجلس القرية والجيش.

إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حدد موقع 3 مستوطنين إسرائيليين تسللوا إلى سورية ليل الإثنين-الثلاثاء، وأعادهم إلى الأراضي الإسرائيلية، وسلّمهم إلى الشرطة، مطالبا إياها باتخاذ الإجراءات القانونية بصرامة.

من جانبها، أنكرت الشرطة الإسرائيلية أن يكون الجيش قد تواصل معها أو سلّمها أي مشتبه بهم، ووصفت بيانه بالمفاجئ.

وتعليقا على الحادثة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المواجهة العلنية "المحرجة" بين الجيش والشرطة "تثير علامات استفهام صعبة بشأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية".

لبنان

أصيب شخصان بجروح بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ألحقت كذلك أضرارا بسيارة إسعاف، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية مندّدة بـ"إصرار" إسرائيل على استهداف فرق الإسعاف.

وفي خبر آخر، أقرّ البرلمان اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام، المجمّد تطبيقها في البلاد منذ أكثر من عقدين، ليصبح لبنان بذلك أول بلد في المنطقة ينهي رسميا هذه العقوبة.

سورية

ندّدت سوريا بقرار الحكومة الكولومبية اليمينية المتشدّدة المشكّلة حديثا، الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، باعتباره "انتهاكا صارخا" لميثاق الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أصدر القضاء السوري أحكاما بالإعدام بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، وعدد من أركان حكمه بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قرارات هي الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر العام 2024.

ليبيا

نعت القيادة العامة لقوات المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية، اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء الإثنين في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وفي سياق آخر، تعرض خزان وقود سعته 4,5 ملايين لتر لانفجار ضخم عقب تعرضه لاستهداف مباشر في مدينة الزاوية غرب العاصمة.

كولومبيا

قضى ما لا يقل عن 169 شخصا وأصيب أكثر من 600 آخرين في الزلزال الذي ضرب كولومبيا أمس الإثنين، وفق حصيلة جديدة أصدرتها رابطة رؤساء البلديات.

أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي استخدم "صواريخ باليستية كورية شمالية" لضرب مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قُتل 6 أشخاص على الأقل خلال الليل، فيما قُتل 3 آخرون في مناطق أخرى.

إثيوبيا

اتهمت سلطات تيغراي المتمردة الحكومة الإثيوبية بشن ضربات دامية بمسيّرات في جنوب الإقليم، واصفة هذا التطور بأنه "تصعيد خطير" في ظل توتر متزايد ومخاوف من اندلاع حرب جديدة.

فنزويلا

اجتمع مسؤولون كبار في وزارة الخزانة الأميركية مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، في ظل انقطاعات للتيار الكهربائي تضر بخطط واشنطن الرامية إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط.

النيجر

تسلّم جيش النيجر في نيامي 4 مروحيات ومعدات عسكرية أخرى قدمتها الجزائر هدية، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر في المطار وأخرى أمنية.

الكونغو الديمقراطية

أودى وباء إيبولا بـ2,011 شخصا من أصل 4,381 إصابة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يواصل التفشي، وفق أحدث حصيلة أعلنتها البلاد.

جنوب إفريقيا

قُتل 14 شخصا من عمال المناجم غير النظاميين، معظمهم من ليسوتو، وأُصيب 8 آخرون جراء انهيار صخري في منجم غير مرخّص في شمال غرب جوهانسبرغ، فيما يُعتقد أن عددا آخر لا يزال عالقا تحت الأرض، بحسب ما أعلنت الشرطة.

تايلندا

علّق رئيس وزراء تايلاند إصدار تراخيص الأسلحة النارية، عقب إطلاق نار دامٍ في مدرسة الأسبوع الماضي نفّذه فتى قتل أيضا جدّيه قبل أن ينتحر.

إندونيسيا

أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، لحماية التلاميذ من حرائق الغابات، مع بدء موسم جفاف طويل وشديد تفاقمه ظاهرة "إل نينيو".

سويسرا

قدّرت مجموعة إعادة التأمين "سويس ري" الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في أنحاء العالم بنحو 100 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض حاد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الصين

دعت الصين الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ إلى "تجنّب الإضرار بالتطوّر السليم والمستقر" للعلاقة بين الطرفين، بعد تأكيده مشاركة تايوان في القمة السنوية لدول المنطقة في بالاو.

وفي خبر آخر، فشلت عملية إطلاق صاروخ صيني كان يحمل قمرا اصطناعيا للاتصالات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية عزت الفشل إلى "خلل في مسار الرحلة"، فيما أشارت تقارير ومقاطع فيديو إلى انفجار المركبة الفضائية في الجو.

أستراليا

أعلنت أستراليا وفيتنام أنهما ستعززان التعاون بين قواتهما المسلحة، في وقت تواجهان توسعا صينيا في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي.

بورما

كثّف الجيش البورمي غاراته الجوية على المدنيين في الأشهر الأخيرة، في إطار الحرب الأهلية التي اندلعت عقب الانقلاب العسكري عام 2021، وفق تقرير نشره محققون تابعون للأمم المتحدة.

الهند

أعلنت شركة "إيرباص" أن فريقا منها يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة في تحقيق في هبوط حاد ومفاجئ تعرّضت له مطلع آب/ أغسطس طائرة من إنتاجها تابعة لشركة "إير إنديا"، أدى إلى إصابة 17 من الركاب وأفراد الطاقم.