الملاحة في مضيق هرمز عند أدنى مستوى في أسبوع مع استمرار الأعمال القتالية

تراجع مرور السفن بمضيق هرمز لأدنى مستوى أسبوعي جراء الأعمال القتالية بالشرق الأوسط واشتراط طهران قبول شروطها لإعادة فتحه، فيما استهدفت القوات الأميركية سفينة لخرقها الحصار، مؤكدة سيطرتها الكاملة، وسط قفزة بأسعار النفط مخافة الإغلاق الممتد.

أظهرت بيانات الشحن أن عدد السفن التي تم رصدها في مضيق هرمز، أمس الثلاثاء، انخفض إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع، إذ بلغ ثماني سفن مع تجنب مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي، وسط استمرار الأعمال القتالية في المنطقة.

وأبلغت الولايات المتحدة والحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران عن هجمات منفصلة، في الوقت الذي بدت آفاق إنهاء الحرب مع إيران قاتمة، مع إعلان طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر"، أن إجمالي عدد السفن أمس الثلاثاء، انخفض دون متوسط 10 أيام، والذي بلغ نحو 12 سفينة، ليكون أدنى رقم يومي منذ الخامس من أغسطس آب. ولم تخرج من المضيق سوى سفينة واحدة، وهي ناقلة فحم، بينما لا تزال بقية السفن تشق طريقها عبره.

واتخذت السفن السبع التي دخلت المضيق جميعها المسار الإيراني.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مجموعة بورصات لندن مرور 11 سفينة أمس الثلاثاء، بانخفاض عن 14 سفينة في اليوم السابق.

وعادة ما كانت تمر عبر المضيق ما بين 130 و140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بدء الهجمات الأميركية-الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير.

وأظهرت بيانات كبلر أن إجمالي عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، أمس الثلاثاء، والبالغ 30 سفينة، تجاوز متوسط العشرة أيام البالغ 25 سفينة.

الجيش الأميركي يعلن مهاجمة سفينة كانت تحاول خرق حصار الموانئ الإيرانية

وأعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني، في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بأن مروحية أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة الشحن "فيلا نوفا" بعدما "تجاهل" طاقمها التحذيرات الأميركية.

وهذه المرة الثالثة التي يلجأ فيها الجيش الأميركي الى استخدام القوة لإحكام حصاره على الموانئ الإيرانية منذ عاود فرضه في 14 تموز/ يوليو.

ومذاك، تقول القوات الأميركية إنها أعادت توجيه 55 سفينة حاولت العبور.

وخلال المرحلة الأولى من الحصار بين منتصف نيسان/ أبريل ومنتصف حزيران/ يونيو، أطلق الجيش الأميركي النار على تسع سفن وأعاد توجيه أكثر من 140 سفينة أخرى.

من جهته، أكد الرئيس دونالد ترامب مجددا مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمارس "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز، الممر الإستراتيجي الذي قيدت إيران الوصول إليه عقب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على أراضيها في أواخر شباط/ فبراير.

وأضاف لصحافيين "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز حاليا. هم لا يسيطرون عليه. نحن نسيطر عليه بالكامل، ونحن نملكه".

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها صباح الأربعاء، في التعاملات الآسيوية، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط 0,78% ليصل إلى 83,85 دولارا، وخام برنت 0,66% ليصل إلى 89,50 دولارا بحلول الساعة 02,20 بتوقيت غرينتش، مدفوعة باحتمال حدوث إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز.