اتفاق إيراني–عُماني شبه جاهز بشأن مضيق هرمز يتأخر بفعل الخلاف بين طهران وواشنطن على الانسحاب الأميركي والأرصدة المجمدة والضمانات، فيما تتكثف جهود الوساطة لإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم من دون مؤشرات حاسمة على انفراجة وأنباء عن تمديد وقف إطلاق النار.

تتعثر الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة رغم تكثف الوساطات الإقليمية، فيما أخرت الخلافات بين الجانبين اتفاقًا إيرانيًا عُمانيًا شبه جاهز بشأن مضيق هرمز، في ظل مطالب إيرانية تتعلق بانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران والإفراج عن أرصدة مجمدة من دون شروط.

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ورغم تصريحات باكستانية تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم، تشير المعطيات الواردة من مسار الوساطة إلى استمرار الفجوات بين الطرفين، وعدم تحول كثافة الاتصالات حتى الآن إلى انفراجة فعلية.

وقالت مصادر مطلعة على الجهود الدبلوماسية لـ"العربي الجديد" إن طهران تطالب بإدخال تعديلات تشمل "انسحاب القوات الأميركية من محيط إيران، وعدم ربط ذلك بالمفاوضات النووية لاحقًا، والإفراج عن أرصدة إيرانية من دون قيد أو شرط".

وأضافت المصادر أن الطرفين يبديان "جدية ورغبة في التوصل إلى حل"، لكنها شددت على أن المسار الدبلوماسي لا يزال متعثرًا "بسبب تباعد مواقفهما حتى اللحظة".

وبحسب المصادر، أدى رفض واشنطن عددًا من المطالب الإيرانية إلى تأخير "الاتفاق الإيراني العُماني شبه الجاهز بشأن مضيق هرمز"، والذي كان متوقعًا الإعلان عنه قبل أيام.

وأوضحت أن المباحثات بين طهران ومسقط ترتبط، "بشكل أو آخر"، بالجهود الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وتتأثر بنتائجها، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن المضيق قبل تفاهم إيراني أميركي كان يمكن أن يدفع المحادثات الأوسع إلى الأمام.

باكستان تحاول إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم

وتواصل باكستان تحركاتها لإعادة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم التي سبق أن رعتها، باعتبارها قاعدة لاستئناف الحوار، لكن طهران تطالب بإدخال تعديلات وضمانات جديدة عليها.

وقال مصدر في الخارجية الباكستانية إن المعضلة الرئيسية تكمن في رغبة إيران بتعديل المذكرة، مقابل عدم استعداد واشنطن لمنحها الاستجابة التي تطلبها، ما يبقي الطريق نحو تفاهم جديد معقدًا.

وأضاف المصدر أن إسلام أباد تحاول استعادة الزخم الذي رافق وساطتها السابقة، مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين، وأن موقف إيران بشأن مضيق هرمز يشكل "العقبة الأساسية" في المرحلة الحالية.

وبحسب المصادر المطلعة، تهدف التحركات الجارية أساسًا إلى "عودة الطرفين إلى مذكرة التفاهم، مع إدخال تعديلات يسعى إليها المفاوض الإيراني"، لكنها أكدت أنه "لا انفراجة بعد باتجاه اتفاق".

وأضافت أن "طهران مصرّة على شروطها، في حين لا تبدي واشنطن تجاوبًا كافيًا معها".

تضارب بشأن تمديد وقف إطلاق النار

وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصادر أمنية باكستانية قولها إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في منتصف حزيران/ يونيو، ضمن الاتفاق الإطاري بين إيران والولايات المتحدة، قد يُمدد لمدة تتراوح بين 60 و90 يومًا إضافيًا.

وأشارت المصادر إلى أن مسألة الإعلان الرسمي عن التمديد لم تُحسم بعد.

لكن مصدرًا إيرانيًا كبيرًا نفى، في تصريحات نقلتها "رويترز"، وجود مباحثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار، معتبرًا أن إيران لا تنظر أصلًا إلى الاتفاق باعتباره دخل حيز التنفيذ ضمن فترة زمنية محددة.

وقال المصدر: "لا يوجد حديث عن تمديد، لأنه من وجهة نظر إيران، لم تكن هناك فترة بدأ فيها وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده".

وأضاف أن "الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من التوصل إليه، وانسحبت منه بعد أيام قليلة".

وأوضح أن ما يجري بحثه عبر الوسطاء هو "عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المؤقت، وتحديد إطار زمني لتنفيذ الالتزامات"، مشيرًا إلى أنه "لم يُحرز تقدم يذكر في هذا الشأن".

هرمز والضمانات في صلب الخلاف

وقال المحلل الأمني الباكستاني سيد شفاعت علي خان إن باكستان، إلى جانب دول إقليمية بينها قطر، تسعى إلى منع انتقال الأزمة إلى مستوى جديد من التوتر، وترى في مذكرة التفاهم السابقة منطلقًا يمكن البناء عليه لاستئناف الحوار.

وبحسب خان، تريد طهران ضمانات جديدة والتزامات أميركية قابلة للتحقق، خصوصًا في ملفات العقوبات والقضايا الاقتصادية والأمنية، بعد تراجع الثقة بين الطرفين.

وأضاف أن مضيق هرمز أصبح أحد أكثر الملفات حساسية في أي تسوية محتملة، لأن طهران تربطه بمجموعة أوسع من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، ما يجعل فصل ملف الملاحة عن بقية الخلافات أمرًا صعبًا.

وأشار إلى أن الملف النووي والعقوبات لا يزالان بدورهما بحاجة إلى تفاهمات تفصيلية، إذ تطالب إيران بتخفيف الضغوط الاقتصادية وضمان تنفيذ الالتزامات الأميركية، مقابل مطالبة واشنطن بضمانات مرتبطة بالبرنامج النووي والقضايا الأمنية والإقليمية.

وفي بيان صدر الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنها "تبذل كل الجهود الممكنة لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات"، وأنها تواصل اتصالاتها المباشرة وغير المباشرة مع الأطراف المعنية.

واعتبرت أن مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في إسلام أباد "مهدت الطريق أمام تحقيق السلام والاستقرار"، مضيفة أنها "قد لا تكون نُفدت بالكامل، وثمة فرصة لعودة الأطراف إلى المفاوضات".

وأكدت الوزارة أنها ستواصل "استخدام القنوات المباشرة وغير المباشرة للحدّ من تأثير الأطراف التي تسعى إلى عرقلة جهود السلام، وتيسير الحوار البناء بشأن القضايا العالقة".