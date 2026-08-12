موجز أنباء العالم الأربعاء

أقر البرلمان اللبناني قانون عفو عام لتخفيف اكتظاظ السجون، واستهدفت واشنطن سفينة قرب إيران، وناقشت باكستان وأوراق إقليمية أمنها، مع تبادل ضربات بين روسيا وأوكرانيا، وتوترات بكوريا الشمالية وتايوان، وكوارث بكولومبيا وزيمبابوي وإندونيسيا، وتراجع توقعات النفط.

أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، بعد أعوام من المداولات، قانون عفو عام يستفيد منه تباعا آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في خطوة يرى محللون إنها تكرّس المحاصصة السياسية من دون أن تعكس رؤية متكاملة للمصالحة وإصلاح نظام العدالة.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان "إقرار اقتراح قانون يرمي الى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا". ولم توضح السلطات بعد عدد المستفيدين منه.

وتهدف الخطوة بالدرجة الأولى الى تخفيف الاكتظاظ من السجون حيث يقبع موقوفون منذ أعوام من دون محاكمات.

واشنطن

أعلن الجيش الأميركي، أمس الثلاثاء، أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني، في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، بأن مروحية أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة الشحن "فيلا نوفا"، بعدما "تجاهل" طاقمها التحذيرات الأميركية.

باكستان

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الأربعاء، أن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين، وتطورات أخرى في المنطقة.

من جهة ثانية، نددت باكستان، الأربعاء، بهجوم شنّه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر، أسفر عن مقتل ثلاثة من مواطنيها.

موسكو

قُتِل شخصان أحدهما طفل يبلغ ثمتانية أعوام في جنوب روسيا بضربات نفّذتها طائرات مسيّرة أوكرانية، بينما أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة تقع على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل شخصين، وذلك في أحدث تبادل للضربات بين البلدين المتحاربين.

من جهة أخرى، هدّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، ردا على قيام هذه الدول باعتراض واحتجاز سفن يُشتبه في أنها جزء من "الأسطول الشبح" الروسي.

كوريا الشمالية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر، الأربعاء، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

تايوان

نددت تايوان بخطة الصين لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع إندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، عادّة أن بكين تسعى إلى إيجاد "انطباع زائف" بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية.

إندونيسيا

لقيت امرأة مصرعها في حريق على متن عبّارة كانت تبحر قبالة سواحل جزيرة بالي الإندونيسية، وفق ما أفادت أجهزة الإنقاذ المحلية، في حين أُجلي ركابها الـ172 الآخرون.

كولومبيا

انتشل المسعفون ليل الثلاثاء - الأربعاء، ناجية من تحت أنقاض مبنى انهار في بيريرا، بعد عشرات الساعات على أقوى زلزال يضرب كولومبيا خلال العقد الأخير، فيما تم خفض الحصيلة إلى 216 قتيلا.

زيمبابوي

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، واعتُبر 27 في عداد المفقودين، بعد انقلاب عبارة مكتظة بالركاب، الثلاثاء، في بحرية كاريبا في زيمبابوي، على ما أعلنت أجهزة الإغاثة، الأربعاء.

برلين

تطلق الحكومة الألمانية، الأربعاء، عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعدّ ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

فنزويلا

عُثر على جثة زعيم من سكان فنزويلا الأصليين اختطفه في 2 آب/ أغسطس في منطقة تعدين على الحدود بين الدولتين الأميركيتين الجنوبيتين أفراد يُعتقَد أنهم منشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، على ما أفادت منظمة حقوقية، الثلاثاء.

توقعات الطلب العالمي على النفط

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، الأربعاء، أنها خفّضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2026، في ظل استمرار تبعات الحرب على إيران والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات.

إسبانيا

سيتابع ملايين الأوروبيين كسوفا كليّا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006، يعبر أجزاء من القارة، فيما يُغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتاد.

ألمانيا

قالت مجموعة السفر الألمانية العملاقة "توي"، الأربعاء، إن الحجوزات بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية رغم استمرار الحرب على إيران، وذلك أثناء إعلان أحدث نتائجها المالية.