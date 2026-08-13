روسيا: تعطّل مصفاة "أورسك" النفطية لهجوم أوكراني واغتيال ضابط في القرم

عطّل هجوم أوكراني مصفاة "أورسك" النفطية في أورينبورغ الروسية، وسط تقديرات بأن إصلاح أضرارها قد يستغرق 6 أشهر بسبب العقوبات. وفي القرم، قُتل ضابط روسي بانفجار عبوة ناسفة، فيما أعلنت السلطات توقيف امرأة للاشتباه بضلوعها في الهجوم.

آثار انفجار في منطقة مصافي نفط روسية من هجوم أوكراني، توضيحية (Getty Images)

أفاد حاكم مدينة أورينبورغ الروسية، يفغيني سولنتسيف، اليوم الخميس بتوقف عمل مصفاة "أورسك" النفطية بالكامل بسبب هجوم أوكراني. وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوغاييف، مقتل ضابط روسي جراء هجوم أوكراني بقنبلة، وصرحت السلطات الروسية باعتقالها امرأة للاشتباه بضلوعها في اغتيال الضابط.

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وقال حاكم مدينة أورينبورغ الروسية، يفغيني سولنتسيف، في بيان إن هجوما بطائرة مسيّرة استهدف مصفاة "أورسك" في أورينبورغ في 11 آب/ أغسطس الجاري، ألحق أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية للمصفاة.

وأوضح سولنتسيف أن الأجزاء المتضررة من المنشأة لا يمكن إصلاحها، مضيفا: "توقفت المنشأة بالكامل. نحن نستعد لأسوأ سيناريو، وسنضطر إلى الاعتماد على الوقود الذي سيُجلب من خارج المنطقة".

وأشار إلى أن المعدات الموجودة في المنشأة مستوردة، لافتا إلى أن العقوبات المفروضة على بلاده قد تؤدي إلى تمديد فترة الإصلاح لتصل إلى 6 أشهر.

وذكر أن تنظيم الخدمات اللوجستية الخاصة بإمدادات الوقود قد أُعيد في المنطقة، موضحا أن 80% من أصل 287 محطة وقود في أورينبورغ قيد العمل.

وكانت مصفاة "أورسك" قد هوجمت بطائرة مسيّرة في 11 آب/ أغسطس، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة دون وقوع إصابات جراء الهجوم.

وتواجه روسيا مشكلات في إمدادات الوقود، بسبب هجمات تتهم أوكرانيا بشنها على المصافي النفطية في البلاد، في وقت علّقت فيه روسيا صادرات البنزين والديزل.

اغتيال ضابط روسي

قال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوغاييف، إن ضابطا في الجيش ​الروسي لقي حتفه اليوم الخميس في هجوم ‌بقنبلة في شبه جزيرة القرم، وإن السلطات اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها اغتياله نيابة عن المخابرات ​الأوكرانية.

وذكرت عدة قنوات روسية غير رسمية ⁠على تطبيق "تليغرام" أن القتيل هو روبرت ​شاغييف، ووصفته بأنه ضابط سابق في البحرية الأوكرانية ​انضم إلى صفوف روسيا عندما ضمت شبه جزيرة القرم في 2014، وأضافت هذه القنوات أنه كان يقود الغواصة ​الأوكرانية "زابوريجيا" في ذلك الوقت.

وقال موقع "ميروتفوريتس" الأوكراني غير الرسمي، ​الذي يوفر قاعدة بيانات لمن يصفهم بأنهم من مجرمي الحرب ‌أو ⁠خونة، إن شاغييف "تمت تصفيته".

ووقع الهجوم في سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم. ولم يكشف رازفوغاييف، عن هوية القتيل أو المشتبه بها.

ونقلت وكالة ​"تاس" الروسية ​للأنباء عن ⁠جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن المعتقلة روسية.

وسبق أن اتهمت روسيا أوكرانيا ​بالوقوف وراء سلسلة من عمليات الاغتيال ​لمسؤولين ⁠عسكريين كبار، وأشخاص على صلة بمجهود موسكو الحربي.

وأعلنت مصادر أوكرانية مسؤوليتها عن بعض الحالات، ونفت مسؤوليتها ⁠عن وقائع ​أخرى.

وقال رازفوغاييف إن 5 ​لقوا حتفهم في سيفاستوبول ليلا، في أثناء تفكيك عبوة ناسفة.