زلزال كولومبيا: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 273 قتيلا

أعلنت جهات رسمية كولومبية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 273 قتيلا، والمصابين إلى 3,824، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى بقاء 377 شخصا في عداد المفقودين حتى ساعة صدور البيان.

كولومبيون يزيلون الأنقاض بحثا عن عالقين، 10 آب/ أغسطس (Getty Images)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقيا ريحتر وضرب كولومبيا الإثنين الماضي، إلى 273 قتيلا.

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وأشار مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، ديفيد تامايو، في تصريحات للصحافيين الخميس، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأوضح تامايو أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3 آلاف و824، والمفقودين 377 شخصا.

وقال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا، إن 52 ألفا و816 شخصا تضرروا من الزلزال.

أعمال البحث عن عالقين تحت الأنقاض مستمرة (Getty Images)

وأشار إلى استمرار حالة التأهب "الحمراء" في مدن؛ كالي وبيريرا وكويبدو ومانيساليس وأرمينيا.

وفي وقت سابق الخميس، جرى إعلان الحداد الوطني لـ3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.4 درجات في 10 أغسطس/ آب.