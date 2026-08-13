تقرير: لماذا ينتشر عدم الإنجاب في المغرب العربي؟

تشهد تونس والجزائر والمغرب هبوطا متواصلا في معدلات الخصوبة، بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغيّر أنماط الحياة وتأخر الزواج وتزايد مشاركة النساء في التعليم والعمل، وسجلت تونس أدنى معدل بين الدول الثلاث، بـوافع 1.58 طفل لكل امرأة عام 2023.

تشهد بلدان المغرب والجزائر وتونس انخفاضا غير مسبوق في معدلات الإنجاب، تحت تأثير عوامل اقتصادية وتحولات اجتماعية، حيث يفضل كثيرون الحفاظ على "راحة البال".

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وتسير البلدن الثلاثة "تقريبا على المنحى نفسه" في اتجاه تحوّل ديمغرافي عميق، كما يؤكد الباحث التونسي في الديموغرافيا، علي بن زينة.

ويُتوقع أن يستمر هذا الانخفاض، الذي حصل بسرعة كبيرة، "على المدى الطويل"، وفق ما أوضحته دراسة للمعهد الفرنسي للدراسات الديمغرافية أواخر أيار/ مايو، ويذكّر بتحوّل مماثل حصل في العديد من مناطق العالم.

يُعزى هذا التحوّل بحسب خبراء تحدثت إليهم وكالة "فرانس برس" إلى مزيج من العوامل؛ تشمل زيادة مدة الدراسة، وتأخر سن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق، وازدياد الطموحات المهنية لدى النساء، وتأجيل مشاريع الإنجاب، إلى جانب الضغوط الاقتصادية.

ومن الذين أعرضوا عن الإنجاب، التونسية، نادية الجوادي (42 عاما)، التي تقول إنها غير نادمة على هذا القرار الذي اتخذته مع زوجها قبل 10 أعوام.

وتضيف الموظفة في إدارة حكومية، "لا شيء يشجع على إنجاب ولو طفل واحد".

التحولات الاجتماعية

تراجع معدل الإنجاب في البلدان المغاربية الثلاثة إلى أقل من النصف منذ السبعينيات. واليوم تسجل تونس أدنى مستوى له بين البلدان الثلاثة بواقع 1,58 طفل لكل امرأة في عام 2023، ومن المتوقع أن تكون النسبة بلغت 1,53 في 2024.

أما في المغرب، فإن معدل الخصوبة بلغ 1,97، وفي الجزائر 2,61.

ويرى الباحث التونسي، حسن كسار، المتخصص في الديمغرافيا أن هذه الأرقام في بلده تشير إلى تحولات اجتماعية عميقة، ولا سيما الحداثة ونمط الحياة المديني.

وفي الجزائر، يقول سعيد (66 عاما) وهو موظف سابق في مجال المالية، "قررت ألا أتجاوز طفلين؛ فالمهم أن يشبعا ويرتديا ملابس لائقة وأن يعيشا في ظروف جيدة".

أما هو، فقد نشأ في في عائلة من 10 أطفال، وقال عن نشأته "كان والداي يجدان صعوبة في تلبية احتياجات الأسرة".

وتوضح الباحثة في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، شيماء دريوي، أن انخفاض الخصوبة يمكن فهمه باعتباره "قرارا عقلانيا؛ تتخذه الأسر في مواجهة واقع اقتصادي واجتماعي جديد".

ففي الثقافة الشعبية، كان إنجاب الأطفال يُنظر إليه طويلا على أنه استثمار للمستقبل، بهدف دعم الأسرة، خاصة في الأوساط الفقيرة.

لكنّ هذا المنطق "انقلب، فالطفل يكلف اليوم أكثر مما يمكن أن يدرّه من مردود اقتصادي مباشر".

ومع ذلك، لا تفسر الصعوبات الاقتصادية كل شيء.

ففي مجتمعات آخذة في التحول، تبرز أيضا فكرة التهيب من الثقل المعنوي والمسؤولية.

تقول زينة، وهي جزائرية تبلغ 42 عاما، إنها أنجبت ابنتها وهي في الثامنة والثلاثين ولن تنجب بعدها، "فبعد الولادة أدركت إلى أي حد تُعد الأمومة تحديا صحيا ونفسيا وجسديا".

وفي الرباط، حسمت كوثر البالغة 38 عاما وتعمل في القطاع العام، قرارها بعدم الإنجاب.

وتقول "اخترت أن أعيش حياة هادئة، بعيدا عن القلق والتوتر الملازمين لتربية طفل".

وبحسب السيدة دريوي، أدى توسع التعليم و"استقلالية" النساء إلى تغير عميق في نموذج الأسرة.

يد عاملة أجنبية

عمليا، يؤدي تراجع معدلات الخصوبة في البلدان الثلاثة إلى شيخوخة السكان؛ ففي تونس بات كبار السن يمثلون 17% من السكان، أي نحو مليوني نسمة، مقابل 253 ألفا فقط في عام 1966.

وهذه الظاهرة أقل حدّة في الجزائر والمغرب، حيث شكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما نسبة 10,5% من السكان في الجزائر عام 2023، و13,8% منهم في المغرب عام 2024.

بيد أن هذا المنحى يرتقب أن يتزايد في الأعوام القادمة، وفق المعهد الفرنسي للدراسات الديمغرافية، وهو ما من شأنه إضعاف التوازن الديمغرافي، وزيادة الضغوط على أنظمة التقاعد.

وفي حال أصبح عدد الوفيات يتجاوز عدد الولادات على المدى البعيد؛ فلن يكون هناك ما يدعم النمو الديمغرافي سوى الهجرة، وفق المصدر نفسه، علما أن الهجرة تثير توترات في عدة بلدان مغاربية.

إلا أن تراجع السكان النشيطين سيطرح تدريجيا الحاجة إلى يد عاملة أجنبية، حيث تلوح في الأفق فرضية "الحاجة إلى مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء"، وفقا لحسن كسار.