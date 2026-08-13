مصر خلال استقبالها وزير الخارجية التركي: اتفاقية مكة للدفاع المشترك محلّ دراسات معمقة

أكد وزير الخارجية المصري دراسة "اتفاقية مكة" للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها، فيما أعلن نظيره التركي اتفاق القاهرة وأنقرة على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة والتصدي لسياسات نتنياهو الاستفزازية.

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مساء الخميس، إن "اتفاقية مكة" للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، تخضع لدراسات معمقة من مؤسسات الدولة، تمهيدا لاتخاذ القرار بشأنها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير عبد العاطي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، بمدينة العلمين شمالي مصر، وذلك في أول تعليق مصري رسمي على الاتفاقية التي وقعتها البلدان الثلاثة، الجمعة.

وردا على سؤال بشأن الاتفاقية، قال عبد العاطي، إن "مصر منخرطة في إطار رباعي مع السعودية وتركيا وباكستان، ولها علاقات متميزة مع البلدان الثلاثة لا تقتصر على المجالات السياسية، ومصر حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث".

وفي إشارة إلى اتفاقية مكة، ذكر أنه "عندما يتعلق الأمر بمجالات دفاعية، ويكون هناك التزامات في هذا الشأن، يحتاج الأمر لدراسات معمقة في ضوء الدستور المصري والالتزامات القانونية".

وتابع: "نحن على دراية بالأمر منذ البداية ويتم دراسة معمقة داخل الدولة المصرية لاتخاذ القرار، خاصة وهناك أفكار ومبادرات كثيرة حول الترتيبات في الإقليم في ظل التحديات غير المسبوقة بالمنطقة".

والجمعة، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك، فيما رجح فيدان، إمكانية انضمام مصر.

فيدان: اتفقنا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بخصوص غزة

وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بخصوص قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، الخميس، عقده الوزير التركي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في مدينة العلمين شمال غربي مصر.

وقال فيدان: "اتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بخصوص غزة"، مضيفا أن اللقاء مع نظيره المصري تناول المأساة التي تشهدها غزة والسبل الممكنة لإيجاد حل لها.

وذكر فيدان "نرى أن (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو وفريقه يصعّدون بصورة متزايدة سياسات تنتهك كرامة الإنسان، ويتبنون موقفا يكاد يستفز المجتمع الدولي بأسره".

وتابع: "هذه القضية لم تعد مشكلة تخص غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة فحسب، بل تحولت إلى قضية أمنية تهم المجتمع الدولي كله، نتيجة السياسات الاستفزازية التي ينتهجها نتنياهو وفريقه والتي تنتهك كرامة الإنسان".

وأضاق فيدان أن الاجتماع تناول ما يمكن لدول المنطقة القيام به بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وقال: "اتفقنا على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر جدية، ولا سيما بشأن إيصال المساعدات إلى الناس، ومنع استهداف الفلسطينيين وقتلهم، والالتزام ببنود خطة غزة للسلام. وأعدنا تأكيد مواقفنا وعزمنا في هذا الصدد".