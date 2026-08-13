موجز أنباء العالم الخميس

أكدت إيران سيطرتها على هرمز ورفضت انتقادات دولية لإعدام متظاهرين، وانتقدت واشنطن اعتداءات مستوطني الضفة، واستُهدفت الخرطوم بمسيّرات، واحتُجز منفذو هجمات بالكويت، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الجثامين مع تصاعد الضربات والزلزال بكولومبيا، وسط أزمات عالمية متفرقة.

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الخميس، إن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ردا على تصريحات في هذا الشأن أدلى بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء.

على صعيد آخر، نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

ورفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الانتقادات، الخميس، وكتب عبر منصة "إكس"، أنه "يجب على دول مثل فرنسا أن تكفّ عن تقديم المواعظ للعالم بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذا نفاق صارخ ومخجل".

السفير الأميركي في إسرائيل

وجّه السفير الأميركي، مايك هاكابي، انتقادات غير معهودة لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لمحاصرتهم منازل فلسطينيين أحدهم يحمل الجنسية الأميركية، وكتب عبر منصة "إكس"، أن "تصرفات من نفذوا عمل الترهيب المروع هذا الرامي إلى تخويف هذه الأسرة ومضايقتها، هي تصرفات مقيتة"، مضيفا أنه "لا يوجد أي مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي".

السودان

تعرّضت العاصمة السودانية، الخميس، لغارات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي.

الكويت

أفاد مصدر أمني كويتي، الخميس، بأن الكويت أوقفت ثلاثة أشخاص، بينهم قاصران، هذا الأسبوع كانوا يخططون لشن هجمات على دار عبادة شيعي ومنشآت حيوية.

روسيا وأوكرانيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا، الخميس، جثامين جنود قتلوا في المعارك، وذلك في إحدى المجالات القليلة التي لا يزال الطرفان المتحاربان يتعاونان فيها.

من جهة أخرى، قال مسؤول روسي، الخميس، إن هجوما أوكرانيا بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو ستة أشهر.

وقُتل خمسة من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني، وفق ما أفاد حاكم سيفاستوبول المعيّن من موسكو الخميس.

في المقابل، قتل سائق قطار ومساعده جراء ضربة بمسيرة روسية استهدفت قطار ركاب في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، على ما أعلن مدير الشركة الوطنية للسكك الحديد الأوكرانية الخميس.

وقالت الأمم المتحدة الخميس إن عدد المدنيين الذين قُتلوا في أوكرانيا خلال تموز/ يوليو، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي، في ظل تكثيف موسكو ضرباتها الصاروخية بعيدة المدى.

وشدّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى خمسة في المئة من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10 في المئة منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية.

روسيا واليابان

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزر كوريل للمرة الأولى الخميس، ونشر الكرملين مقطع فيديو له فيها، فيما أفادت وسائل إعلام روسية بأنه زار مصنعا للأسماك.

وفي سخالين، عقد اجتماعا "حول ضمان أمن الحدود الشرقية لروسيا"، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".

وأثارت هذه الخطوة احتجاجا شديدا من جانب اليابان التي تطالب بالسيادة على هذه الأراضي، إذ استدعت وزارة الخارجية اليابانية، الخميس، السفير الروسي للاحتجاج على الزيارة.

بنما

صرح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأربعاء، بأن كولومبيا وافقت على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف عصابات المخدرات، في خطوة توسع نطاق حملة واشنطن ضد المهربين في أميركا اللاتينية.

كولومبيا

كثفت فرق الإنقاذ في كولومبيا محاولاتها الأخيرة للعثور على ناجين من الزلزال، الخميس، مع قرب انتهاء الفترة الحرجة البالغة 72 ساعة لعمليات الإنقاذ. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,4 درجات، وهو الأقوى الذي يضرب كولومبيا هذا القرن، عن مقتل 265 شخصا وإصابة أكثر من 3,500 شخصا، وترك ما يقرب من 500 في عداد المفقودين، وفقا للسلطات المحلية.

السلفادور

ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا، مساء الأربعاء، من دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومراصد الزلازل المحلية.

ألمانيا

عُثر الخميس على جسم مشبوه يُحتمل أن يحتوي على متفجرات في محطة للقطارات في بلدة ترويشتلينغن بجنوب ألمانيا، وفق ما أفادت الشرطة.

موريتانيا

عاد 35 موريتانيا إلى بلادهم، الأربعاء، بعد احتجازهم في مالي، فيما اتهمت نواكشوط سلطات باماكو بإساءة معاملة بعضهم وتعذيبهم، في قضية أثارت اهتماما واسعا في موريتانيا.

تركيا

أعلنت النيابة العامة في أنقرة أن الشرطة التركية ألقت القبض على رئيس جماعة دينية إسلامية نافذة في البلاد، و29 شخصا آخرين للاشتباه في تورّطهم في غسل أموال وسلسلة من الجرائم المالية الأخرى.

فنزويلا

اختتمت الحكومة الموقتة في فنزويلا وممثلون للمعارضة، الأربعاء، جولة أولى من المحادثات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، بعد سبعة أشهر من إطاحة الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الجانبين، الأربعاء، بأن الحكومة والمعارضة اتفقتا على مسألتين عقب مناقشات استمرت أياما، هما إصلاح القضاء والسعي للحصول على الأموال المجمدة للمساعدة في جهود التعافي من تبعات الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد.

الولايات المتحدة الأميركية

طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، عقب تقارير أشارت إلى نقص الغذاء وتعطل أنظمة السباكة وأزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول مهمة انتشار في تاريخها.

فرنسا

تشهد مناطق في أوروبا يسكنها أكثر من 135 مليون نسمة، خصوصا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية الخميس.

بريطانيا

تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام، لكنه حافظ على أداء "متين نسبيا" رغم الاضطرابات السياسية الداخلية وتداعيات الحرب الأميركية الإيرانية.

إندونيسيا

قال مسؤولون إن فرق الإنقاذ المنتشرة في مضيق لومبوك قبالة جزيرة بالي الإندونيسية، كثفت من عمليات التمشيط، الخميس، بحثا عن خمسة أشخاص أُعلن فقدانهم بعد حريق شبّ في عبارة أسفر عن مقتل امرأة، ودفع عشرات الركاب إلى القفز في البحر الأربعاء.

رومانيا

أعلنت الشركة الوطنية الرومانية "نوكليار إلكتريكا" في بيان الخميس بدء آلية وقف الوحدة الثانية في محطة تشيرنافودا النووية بسبب "انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب".