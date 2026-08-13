"قلق" في الكونغرس بشأن ظروف طاقم حاملة "أبراهام لينكولن"

أمضت الحاملة أكثر من 250 يومًا في المهمة منذ مغادرتها ميناء سان دييغو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما أُعيد توجيهها إلى المنطقة لدعم العمليات العسكرية الأميركية المرتبطة بالحرب على إيران...

طالب مشرعون ديمقراطيون في الولايات المتحدة وزارة الدفاع بتوضيحات بشأن أوضاع البحارة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، بعد تقارير عن تدهور ظروف المعيشة وارتفاع الضغوط النفسية خلال انتشار بحري طويل في الشرق الأوسط.

وأمضت الحاملة أكثر من 250 يومًا في المهمة منذ مغادرتها ميناء سان دييغو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما أُعيد توجيهها إلى المنطقة لدعم العمليات العسكرية الأميركية المرتبطة بالحرب على إيران. كما أمضت أكثر من 200 يوم متتالية في البحر من دون التوقف في ميناء، وفق ما أورده السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال.

وتحمل السفينة أكثر من 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية، فيما تحدثت تقارير صحافية أميركية عن تراجع المعنويات والإرهاق ومشكلات تتعلق بالإمدادات والمياه والسباكة والبريد، إلى جانب مخاوف بشأن "الصحة النفسية" لبعض أفراد الطاقم.

وفي رسالة وجهها إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث والقائم بأعمال وزير البحرية هانغ كاو، طالب بلومنتال بإجابات بشأن ظروف الخدمة على متن السفينة، مشيرًا إلى تقارير عن نقص في الاحتياجات الأساسية وتلوث للمياه وأعطال في مرافق السفينة ومشكلات في وصول طرود العائلات إلى أفراد الطاقم.

كما نقلت صحيفتا "ستارز آند سترايبس" و"نافي تايمز" إفادات من بحارة وأفراد من عائلاتهم تحدثت عن وقائع مرتبطة بمحاولات إيذاء النفس أو القفز من على متن السفينة.

وفي المقابل، قالت البحرية الأميركية إنها لم ترصد زيادة في الأفكار أو المحاولات الانتحارية على متن الحاملة، مؤكدة أن مختصين طبيين ونفسيين ودينيين متاحون للتعامل مع أي حالات تستدعي الدعم.

وأثار نحو 200 من أفراد عائلات الطاقم خلال اجتماعات عُقدت في سان دييغو مخاوف أمام مسؤولين كبار في البحرية بشأن الضغوط النفسية وظروف السلامة ومستوى الخدمات الأساسية على متن السفينة.

كما تحدث النائب الديمقراطي مايك ليفين عن شكاوى تتعلق بتعطل مرافق صحية وانقطاع المياه الساخنة ونقص بعض الوجبات، مستندًا إلى شهادات نقلتها عائلات أفراد الطاقم.

وقال نائب الأدميرال جوزيف كاهيل، قائد قوات السطح البحرية، إن المسؤولين يدركون تأثير الانتشار الطويل في البحارة وعائلاتهم وفي قدرة القوة البحرية على الحفاظ على جاهزيتها على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، أعلن النائب الديمقراطي سيث مولتون، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنظر في التقارير المتعلقة بأوضاع الطاقم، واصفًا المعلومات الواردة بأنها تثير قلقًا كبيرًا.

وتحذر أوساط عسكرية وسياسية من أن استمرار فترات الانتشار الطويلة لحاملات الطائرات قد يتحول إلى مشكلة أوسع تتعلق بالجاهزية، خصوصًا إذا استمرت الولايات المتحدة في الحفاظ على وجود بحري كثيف في المنطقة لفترات ممتدة.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد" قد سجلت في وقت سابق من العام واحدة من أطول مهام الانتشار منذ حرب فيتنام، فيما أظهرت تقارير أخرى أن البحرية الأميركية تواجه ضغوطًا متزايدة مرتبطة بإرهاق البحارة واستبقاء العاملين في قطاع الطيران البحري.

ولم يعلن المسؤولون خلال الاجتماعات مع عائلات أفراد "أبراهام لينكولن" موعدًا لعودة السفينة إلى الولايات المتحدة، مستندين إلى اعتبارات الأمن العملياتي.

ويضع الجدل الحالي ظروف الخدمة على متن الحاملة ضمن نقاش أوسع بشأن كلفة العمليات البحرية الممتدة، ليس فقط من حيث المعدات والجاهزية، بل أيضًا من حيث الضغط النفسي والبدني الذي يتحمله أفراد الطاقم وعائلاتهم.