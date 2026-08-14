إيران تسقط مسيّرة أميركية فوق هرمز وواشنطن تحوّل أولوية الحرب

أعلنت إيران إسقاط مسيّرة أميركية قرب مضيق هرمز، عقب تقرير بشأن خسارة الجيش الأميركي ربع أسطول "ريبر". وسياسيا، أعلن فانس جعل أسعار المحروقات أولوية، مع توجه ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية، بديلا عن الضربات العسكرية.

أعلنت إيران، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة أميركية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي، قرب مضيق هرمز، فيما قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الأولوية في الحرب باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شنّ مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، رصد وحدات الدفاع الجوي، في إطار عمليات استخبارات ومراقبة، طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" في أجواء محافظة هرمزغان واستهدافها، مضيفا أن الطائرة المسيّرة سقطت عقب مهاجمتها.

وبدا أن حركة العبور عبر مضيق هرمز توقفت تقريبا، الجمعة، بعد تعرض سفينتين أخريين لهجمات هناك، فيما قالت الولايات المتحدة إنها قد تُبقي حصارا ​بحريا على إيران إلى أجل غير مسمى.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته، الخميس، أن الولايات المتحدة فقدت 45 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر"، كانت تستخدمها خلال الحرب على إيران، لا سيما في محيط مضيق هرمز، مضيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن هذا العدد يعادل نحو 25 بالمئة من أسطول الولايات المتحدة من هذا النوع من المسيرات.

وفي سياق متّصل، توعد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إيران بعقوبات اقتصادية جديدة، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران، منذ أكثر من أربعة عقود.

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