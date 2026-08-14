الحوثيون يعلنون استهداف "أرامكو" في نجران بالسعودية

أعلن الحوثيون استهداف موقع لـ"أرامكو" بنجران بطائرة مسيرة ردا على خرق أجواء صعدة، بالتوازي مع سقوط ضحايا بقصف صاروخي استهدف ميناء المخا وأعاق الإنقاذ، ورصد القوات الحكومية إطلاق 36 صاروخا باليستيا و42 مسيرة بالساحل الغربي.

أعلن الحوثيون في اليمن، مساء الجمعة، استهداف موقع تابع لشركة "أرامكو" السعودية في نجران، جنوب غربي البلاد، بطائرة مسيّرة.

وأفادت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، بأن قواتهم "تمكنت من استهداف أرامكو نجران بطائرة مسيرة".

وزعم المصدر أن "العملية حققت هدفها بنجاح"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال إن الاستهداف جاء "ردا على انتهاك الطيران الحربي للعدو السعودي لسيادة بلدنا واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة"، وفق تعبيره.

ويأتي إعلان الحوثيين بعد أكثر من أسبوع على هجوم سابق استهدف نجران، إذ أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في 6 آب/ أغسطس الجاري، إصابة 11 مدنيا، بينهم 7 سعوديين.

وتصاعد التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، مع إعلان الحوثيين توسيع هجماتهم لتشمل سفنا مرتبطة بالسعودية، مقابل إعلان الرياض شن غارات على مواقع للجماعة في محافظة الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تُستخدم لتهديد الملاحة البحرية.

كما أعلنت السعودية مؤخرا تشكيل تحالف بحري دفاعي لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب، يضم عددا من الدول، بينها الولايات المتحدة واليمن والكويت وسلطنة عُمان والأردن والسودان والمغرب والمالديف وبنغلاديش ونيوزيلندا.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية من خلال قيادتها "تحالف دعم الشرعية"، فيما تتهم أطراف إقليمية ودولية إيران بدعم جماعة الحوثي.

ضحايا بقصف صاروخي حوثي على ميناء المخا

وفي سياق ذي صلة، أفاد إعلام يمني حكومي، مساء الجمعة، بسقوط ضحايا جراء قصف صاروخي شنه الحوثيون على ميناء المخا بمحافظة تعز.

وذكرت قناة "سبأ" الحكومية أن الحوثيين استهدفوا ميناء المخا بقصف صاروخي، ما أسفر عن سقوط ضحايا، دون أن تورد على الفور تفاصيل بشأن عددهم أو ما إذا كانوا قتلى أو جرحى.

وأوضحت القناة أن استمرار القصف الحوثي يعيق جهود فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية، أن الحوثيين استهدفوا مناطق بالساحل الغربي للبلاد بـ36 صاروخا باليستيا و42 طائرة مسيرة، دون تحديد الفترة الزمنية.