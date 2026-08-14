السعودية تعلن انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي

أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة، وتعيين قائد سعودي ونائب باكستاني له، بالتزامن مع بحث ولي العهد السعودي مع قائد "سنتكوم"، جهود خفض التصعيد بالمنطقة.

أعلنت السعودية، الخميس، انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاقة الفعلية له.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، الخميس، أن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، عُقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة، بمشاركة ممثلين عن 39 دولة شقيقة وصديقة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف.

وأضاف البيان: "بلغ عدد الدول الموقعة على البيان المشترك 15 دولة، فيما استكملت 13 دولة (لم يسمّها) إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسميا، بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي".

وأشار إلى أن بقية الدول تواصل استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف.

وذكر البيان أن هذا التطور يأتي "بالتوازي مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي للتحالف، بما في ذلك تعيين قائد التحالف من السعودية، والتوافق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان، وتحديد المقر المخصص لقيادة التحالف واعتماد شعاره، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله".

وأضاف أن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف أسهم في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات.

ولفت البيان إلى أن تلك الخطوة تمهد لبدء استقبال الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، ومركز العمليات والتنسيق البحري المشترك، ومركز استخبارات التحالف، بما يسرّع بناء قدراته العملياتية ويعزز جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية ضمن قطاع مسؤوليته.

وأكد أن الانتقال إلى هذه المرحلة يمثل "خطوة متقدمة في بناء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام، يهدف إلى ترسيخ مفهوم الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية".

وتابع: "مع استكمال العديد من الدول إجراءاتها الوطنية وبدء تفعيل أجهزة التحالف وقيادته، يدخل التحالف مرحلة جديدة من العمل المشترك، تنتقل معها الجهود من بناء الأطر والهياكل إلى تفعيلها ودمج قدرات الدول الأعضاء، تمهيدًا للوصول إلى الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إلى التحالف".

وأشار البيان إلى أن ذلك "يعكس عزم الدول المشاركة على بناء شراكة بحرية دفاعية قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار البحري، وحماية حرية الملاحة والمصالح المشتركة، والإسهام في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي، وفق ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية وأحكام القانون الدولي".

بن سلمان يبحث مع قائد "سنتكوم" جهود خفض التصعيد بالمنطقة

وفي سياق ذي صلة، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي "سنتكوم"، براد كوبر، جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن بن سلمان، التقى، الخميس، مع قائد القيادة المركزية من دون تحديد مكان انعقاد اللقاء.

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين السعودية والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 30 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت السعودية، موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة.

وحينها، أعلنت الدول الـ14، في بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية، دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.

وتأتي تلك التطورات، في ظل تصعيد الحوثيين هجماتهم وتهديداتهم ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانهم، في 20 تموز/ يوليو الماضي، فرض ما سمته "حظرا بحريا" على السعودية.

وبعد ذلك، أعلن الحوثيون استهداف سفن سعودية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، وبعدها شنت السعودية غارات على مواقع في ميناء الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تضم منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون لتهديد الملاحة التجارية.

ويختلف التحالف البحري الدفاعي الذي كشف عنه الاجتماع عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ عام 2015، إذ يركز الإطار الجديد، وفق المسمى الوارد في البيانين، على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.