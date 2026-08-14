الناتو يسقط مسيّرة اخترقت أجواء لاتفيا

مقاتلة إيطالية تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي تسقط مسيّرة أجنبية اخترقت أجواء لاتفيا، فيما فتح الحلف تحقيقًا في الحادث وسط تزايد اختراقات المسيّرات للمجالات الجوية في دول البلطيق.

أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي أسقطت طائرة مسيّرة أجنبية اخترقت المجال الجوي شرقي البلاد، في حادث يأتي وسط تزايد اختراقات المسيّرات في دول البلطيق المحاذية لروسيا.

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وأفاد حلف شمال الأطلسي بأن طائرة حربية إيطالية تعمل تحت قيادته هي التي أسقطت المسيّرة، من دون تحديد مصدرها، فيما قالت الناطقة باسم الحلف، أليسون هارت، إن "تحقيقًا يُجرى"، وإن الحلف على تواصل وثيق مع السلطات اللاتفية.

وكانت وزارة الدفاع اللاتفية قد قالت إن مقاتلات الحلف "نجحت في إسقاط طائرة بدون طيار أجنبية دخلت لاتفيا"، مؤكدة بذلك إعلانًا سابقًا للجيش بشأن الحادث.

ويأتي ذلك بعد حادث مماثل في حزيران/ يونيو الماضي، حين أسقطت مقاتلات "رافال" فرنسية تابعة للناتو ومتمركزة في دول البلطيق طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي اللاتفي.

وتشهد دول البلطيق، المجاورة لروسيا، تزايدًا في حوادث اختراق المسيّرات لمجالاتها الجوية وسقوط بعضها على أراضيها، بالتوازي مع استمرار استخدام روسيا وأوكرانيا المكثف للطائرات المسيّرة في الحرب بينهما.

وفي روسيا، أعلنت سلطات منطقة لينينغراد، شمال غربي البلاد، أنها أسقطت أكثر من 50 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما اندلع حريق في ميناء أوست-لوغا المطل على خليج فنلندا.

وفي السياق نفسه، فرضت القوات المسلحة الفنلندية، ليل الجمعة، حظرًا مؤقتًا على حركة الملاحة الجوية والبحرية في الجزء الشرقي من خليج فنلندا، من دون توضيح أسباب القرار.

وكانت حركة الطيران قد توقفت مؤقتًا، الأسبوع الماضي، في مطار لايبزيغ الألماني، الذي يشكل مركزًا لوجستيًا مهمًا لحلف شمال الأطلسي ولنقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، بعد رصد مسيّرة محملة بمتفجرات قرب طائرة أوكرانية.

وسجلت رومانيا وبولندا بدورهما اختراقات متكررة لمجاليهما الجويين، فيما جددت الدول الأعضاء في الحلف، خلال اجتماع الأربعاء، اتهام روسيا بالمسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي وصفتها بـ"الخطيرة وغير المقبولة".