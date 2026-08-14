تقرير: الجيش الأميركي يفقد رُبع أسطوله من مسيّرات "ريبر" بالحرب على إيران

فقد الجيش الأميركي 45 طائرة مسيّرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" خلال الحرب مع إيران، تعادل ربع أسطوله وتتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار، جرّاء إسقاطها أو تحطمها لمشاكل تقنية أثناء عملياتها بمحيط مضيق هرمز.

فقد الجيش الأميركي ما لا يقل عن 45 طائرة مسيّرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" خلال الحرب مع إيران، بما يعادل نحو 25 بالمئة من أسطوله.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين لم يكشف عن هويتهم، الخميس، بأن الطائرات استخدمت بكثافة في محيط مضيق هرمز، إلا أن سرعتها المنخفضة وتحليقها غالبًا على ارتفاعات منخفضة يجعلانها أهدافًا سهلة نسبيًا للقوات الإيرانية ووكلائها في اليمن والعراق.

وذكرت أن تكلفة الواحدة منها تتراوح ما بين 30 و50 مليون دولار، ما يرفع قيمة الخسائر في هذا الطراز وحده إلى أكثر من 1.3 مليار دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليس جميع الطائرات المفقودة أسقطت، إذ تحطمت طائرات أخرى بعد فشل الاتصال بينها وبين مشغليها.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشهد المنطقة موجات من المواجهات العسكرية، ترافقها مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي ذلك اليوم، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، أسفر عن 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما شنت إيران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أميركية في دول المنطقة، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وألحق أضرارًا بمنشآت مدنية.