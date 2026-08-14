كوريا الشمالية تهدد بتعزيز الردع قبيل مناورات أميركية - كورية

حذرت كوريا الشمالية، الجمعة، من اتخاذ إجراءات ردع جديدة ردا على المناورات العسكرية المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تبدأ الإثنين وتستمر 11 يوما، معتبرة أنها تحاكي استعدادات لغزوها.

كيم جونغ أون مع جنود شاركوا في بناء مزرعة سينويغو للبيوت البلاستيكية في مقاطعة بيونغان الشمالية، كوريا الشمالية، في 1 شباط 2026 (Getty Images)

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، من أنها سترد بمستوى جديد من الردع على ما وصفته بتهديدات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وذلك قبيل انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" الإثنين وتستمر 11 يومًا، بمشاركة نحو 18 ألف جندي كوري جنوبي إلى جانب القوات الأميركية المنتشرة في كوريا الجنوبية، وعديدها نحو 28,500 جندي.

وتعتبر بيونغ يانغ هذه المناورات استعدادات لهجوم عسكري ضدها، رغم تأكيد واشنطن وسيول أنها دفاعية وتهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويًا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن مبدأ بيونغ يانغ الثابت هو مواجهة "أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع"، متهمة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراء تدريبات تحاكي حربًا فعلية ضدها.

وتأتي هذه التصريحات بعد إطلاق كوريا الشمالية، في وقت سابق هذا الأسبوع، صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان، في خطوة اعتُبرت تعبيرًا عن رفضها للمناورات المرتقبة.

وتشير بيونغ يانغ كذلك إلى الخبرة القتالية التي اكتسبتها قواتها المنتشرة إلى جانب القوات الروسية في الحرب على أوكرانيا، باعتبارها عاملًا جديدًا في استعداداتها لمواجهة محتملة مع القوات الكورية الجنوبية والأميركية.