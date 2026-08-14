موجز أنباء العالم الجمعة

أولويات واشنطن بطهران تحولت لخفض المحروقات وعقوبات اقتصادية بالتزامن مع هجمات مضيق هرمز. بريطانيا تسقط مسيّرة فوق لاتفيا، والولايات المتحدة تعترف بسيادة اليابان على "كوريل"، وتستعد لعمليات برية ببنما ضد المهربين، وسط رسوم ترامب على المسيّرات وتصاعد الإعدامات.

قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران، عوض شنّ مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس.

وفي سياق متّصل، توعد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من أربعة عقود.

يأتي ذلك فيما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الجمعة، بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز الخميس، ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات.

ودانت الإمارات، الجمعة، استهداف إيران سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز.

قصرة

حاول نشطاء، الجمعة، إيصال مواد غذائية إلى الفلسطينيين الذين يحاصر مستوطنون منذ نحو أسبوع منازلهم في بلدة قُصرة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

بريطانيا

فاز زعيم حزب "ريفورم يو كاي" اليميني المتطرف نايجل فاراج في الانتخابات الفرعية التي جرت في كلاكتون بجنوب شرق إنجلترا، وقاطعتها الأحزاب التقليدية الكبرى، ما أتاح لخصمه الهزلي "الكونت وجه السطل" تحقيق نتيجة مفاجئة فاقت التوقعات.

كوريا الشمالية

نددت كوريا الشمالية، الجمعة، بالمناورات العسكرية المشتركة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات "ردع" أقوى.

واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، فرض رسوم جمركية على الطائرات المسيّرة المستوردة إلى الولايات المتحدة ومكوناتها، بهدف دعم الشركات الأميركية التي تتأخر كثيرا عن الصناعة الصينية المهيمنة على هذا القطاع.

طوكيو

أعلن السفير الأميركي في طوكيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع موسكو.

لاتفيا

أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية، الجمعة، أن طائرات تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيّرة في الأجواء فوق شرق البلاد، مؤكدة بذلك إعلانا صدر في وقت سابق عن الجيش.

المكسيك

أجرت القوات الأميركية والمكسيكية، الخميس، مناورات على طول الحدود بين البلدين قرب مدينتي إل باسو وسيوداد خواريز.

ألمانيا

أُجبر نحو 1800 من سكان بلدة في غرب ألمانيا على إخلاء منازلهم، ليل الخميس إلى الجمعة، بسبب حريق أتى على نحو 300 هكتار واقترب من المنازل، وفقا لما قال ناطق باسم سلطات المنطقة.

باريس

يُتوقَّع أن تتجاوز الحرارة 35 درجة مئوية الجمعة في مناطق أوروبية يقطنها ما لا يقل عن 150 مليون شخص، ولا سيما في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفق حسابات أجرتها وكالة "فرانس برس"، وأظهرت أنّ الجمعة سيكون أكثر حرّا من الخميس.

فرنسا

واصل الحريق الجديد الذي اندلع الخميس في غابة صنوبر شاسعة في منطقة لاند بجنوب غرب فرنسا، امتداده ليلا وأتى حتى الآن على 1100 هكتار من الأراضي من دون أن يتسبب بأضرار مادية جسيمة، وفق ما أعلنت السلطات.

وأوقفت السلطات الفرنسية فتى يبلغ 15 عاما للاشتباه بتسببه بحريق غابات أودى برجلي إطفاء، وفق ما صرح مصدر مطلع على التحقيق.

بنما

أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، خلال زيارة لبنما، أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد مهربي المخدرات في أميركا اللاتينية، وذلك في إطار توسيع نطاق حملة الضربات الجوية التي تستهدف قوارب يُشتبه باستخدامها للتهريب في المياه الدولية.

طوكيو

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في شرق اليابان، جرّاء أمطار غزيرة "غير مسبوقة" شهدتها المنطقة، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة، ما تسبب أيضا باحتجاز آلاف المسافرين في مطار ناريتا الدولي.

واشنطن

نفذت ثلاث ولايات أميركية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.