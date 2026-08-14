واشنطن تهدد إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة

هددت الولايات المتحدة بفرض إجراءات اقتصادية غير مسبوقة على إيران، تشمل ضغوطًا مالية وحصارًا للموانئ، فيما توقعت واشنطن إعلان خطوات جديدة الأسبوع المقبل على خلفية استمرار إغلاق مضيق هرمز.

أشخاص قرب مدرسة مدمّرة في ميناب بإيران تعرضت لقصف في شباط وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، بينهم 73 فتى و47 فتاة (Getty Images)

هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض إجراءات اقتصادية غير مسبوقة على إيران، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، وسط توقعات بإعلان خطوات جديدة خلال الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإجراءات المرتقبة ستجمع بين ضغط مالي واسع وحصار للموانئ الإيرانية، مشيرًا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يمنع حركة البضائع من وإلى الموانئ الإيرانية.

ودعا بيسنت، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" الأميركية، إلى ترقب إعلانات جديدة الأسبوع المقبل، من دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي تعتزم واشنطن فرضها.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت قال فيه نائب الرئيس الأميركي غاي دي فانس إن الأولوية الرئيسية لواشنطن في الحرب ضد إيران تتمثل في إبقاء أسعار النفط والوقود منخفضة في الولايات المتحدة، فيما يأتي منع طهران من امتلاك سلاح نووي في مرتبة ثانية.

وتتناقض لهجة بيسنت الأخيرة مع تصريحات أدلى بها في الرابع من آب/ أغسطس، حين قال إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال أيام.

وأعقب تلك التصريحات ارتفاع في مؤشرات الأسهم الأميركية وتراجع أسعار النفط.