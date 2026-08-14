3 إعدامات في يوم واحد بالولايات المتحدة

نفذت ثلاث ولايات أميركية، الخميس، أحكام إعدام بحق ثلاثة سجناء بالحقنة القاتلة، في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة منذ عام 2010. وتأتي الإعدامات وسط ارتفاع ملحوظ في تنفيذ أحكام الإعدام خلال السنوات الأخيرة.

ناشط يرتدي قميصًا يدعو إلى إنهاء عمليات الإعدام أمام المحكمة العليا في واشنطن (أرشيف Getty Images)

نفذت ثلاث ولايات أميركية، أمس الخميس، أحكام إعدام بحق ثلاثة سجناء بالحقنة القاتلة، في أول مرة منذ عام 2010 تُنفذ فيها ثلاثة أحكام إعدام في الولايات المتحدة خلال يوم واحد.

ونفذت تينيسي وأوكلاهوما حكمين بفارق نحو نصف ساعة، قبل أن تلحق بهما ألاباما بعد ساعات، في إعدامات تعيد تسليط الضوء على تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة.

وكان آخر يوم شهد ثلاث عمليات إعدام في الولايات المتحدة في 7 كانون الثاني/ يناير 2010، حين نفذت ولايات لويزيانا وأوهايو وتكساس أحكامًا بحق سجناء.

وفي عام 2025، أعدمت 11 ولاية أميركية 47 شخصًا، وهو أعلى عدد منذ عام 2009، بينما نُفذت 22 عملية إعدام منذ بداية العام الحالي، مع تحديد مواعيد لتنفيذ أحكام بحق نحو عشرة سجناء آخرين.