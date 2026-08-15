إندونيسيا.. مقتل 20 شخصًا في زلزال بقوة 7.7 درجات

سُجلت في المنطقة نفسها هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 5.6 و6.1 درجات، وحذرت السلطات الإندونيسية من حدوث تسونامي، غير أن التحذير رفع بعد وقت قصير.

قتل عشرون شخصًا على الأقل جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي وقع صباح السبت قبالة سواحل جزيرة فلوريس بشرق إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة وكالة فرانس برس.

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وقال فتح الرحمن المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري "بحسب المعلومات التي وردتنا، قتل 20 شخصًا وأصيب ستة ولا يزال شخصان تحت الأنقاض".

وكانت فرق الإغاثة أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط قتيل على الأقل.

وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 5,58 (21,58 ت غ) قبالة سواحل شمال جزيرة فلوريس، على بعد نحو 68 كيلومترًا شمال غرب مقاطعة اندي، وعلى عمق 10 كيلومترات فقط.

وأعقبت الزلزال هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها بقوة 5,6 و5,9 درجة.

وحذرت السلطات الإندونيسية من حدوث تسونامي، غير أن التحذير رفع بعد وقت قصير.

وتشهد إندونيسيا والدول المجاورة لها زلازل بشكل متكرر نظرًا لوقوعها ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من المناطق النشطة زلزاليا تمتد من اليابان مرورًا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.