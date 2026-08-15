طالبان تحيي 5 سنوات على عودتها إلى حكم أفغانستان

"الاتحاد السوفيتي أخفق في فرض أيديولوجيته الشيوعية على أفغانستان كما أخفق حلف الناتو في فرض نموذج الديمقراطية الغربية".

أحيت حركة طالبان، السبت، الذكرى الخامسة لعودتها إلى السلطة في أفغانستان، مستغلة المناسبة للدفاع عن حصيلة حكمها والدعوة إلى توسيع قنوات التواصل الدولي مع حكومة كابول، في وقت لا تزال البلاد تواجه أزمات وتحديات متواصلة.

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وتحول 15 آب/ أغسطس، الذي سيطرت فيه طالبان على كابول، إلى عطلة رسمية في أفغانستان، فيما شهدت مدن ومؤسسات حكومية خلال الأسبوع مظاهر احتفالية رفعت خلالها الأعلام البيضاء للحركة، إلى جانب تنظيم فعاليات ثقافية وشعرية.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "طلوع نيوز" إلقاء الزهور من مروحية عسكرية فوق العاصمة كابول ضمن فعاليات إحياء الذكرى.

وفي بيان رسمي بالمناسبة، قالت حكومة طالبان إنها تسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الدول في "أجواء من السلام والاستقرار"، مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد دول أخرى.

ودعت في المقابل الدول الأخرى إلى احترام سيادة أفغانستان ومجالها الجوي وعدم التحرك ضد مصالحها.

دعوة إلى التعامل مع حكومة كابول

وفي كلمة خلال فعالية رسمية أقيمت في قاعة "لويا جيرجا" في كابول، دعا وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، المجتمع الدولي إلى التعامل مع حكومته، معتبرًا أن محاولات ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية عليها لن تحقق أهدافها.

واستعاد متقي تاريخ الصراعات التي شهدتها أفغانستان، مشيرًا إلى الحرب ضد الاتحاد السوفيتي ثم الحرب التي خاضها حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، وانتهت بانسحاب القوات الأجنبية عقب اتفاق الدوحة.

وقال إن الاتحاد السوفيتي أخفق في فرض أيديولوجيته الشيوعية على أفغانستان، كما أخفق حلف الناتو، وفق تعبيره، في فرض نموذج الديمقراطية الغربية، معتبرًا أن الأفغان رفضوا على مدى تاريخهم الاحتلال والأيديولوجيات المفروضة من الخارج.

وربط متقي بين ذلك وبين الضغوط الحالية على حكومة طالبان، قائلاً إن الأدوات السياسية والاقتصادية لن تنجح حيث أخفقت القوة العسكرية.

وتأتي الذكرى الخامسة فيما تسعى حكومة طالبان إلى توسيع علاقاتها الخارجية والحصول على اعتراف دولي أوسع، بالتوازي مع استمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه أفغانستان.