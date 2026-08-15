"لننه هذه الحرب".. سيول توجه دعوة جديدة إلى بيونغ يانغ

كوريا الشمالية لم تستجب حتى الآن لهذه المبادرات فيما أكدت مرارًا أن امتلاكها الأسلحة النووية أمر "لا رجعة فيه".

دعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، السبت، كوريا الشمالية إلى إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب الكورية رسميًا، في مبادرة جديدة تجاه بيونغ يانغ التي تعزز علاقاتها مع روسيا وتتمسك بوضعها قوة نووية.

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وجاءت الدعوة خلال خطاب ألقاه لي في مراسم إحياء الذكرى الـ81 لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني، الذي استمر من عام 1910 حتى عام 1945.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه "دعونا نضع جانبًا نوايانا بتهديد بعضنا ونبدأ محادثات لإنهاء هذه الحرب الممتدة منذ فترة طويلة بصفتنا الطرفين المعنيين مباشرة".

وأضاف أن إطلاق هذا المسار قد يتيح أيضًا مناقشة إجراءات فعالة لوقف تطوير القدرات النووية لكوريا الشمالية.

ولا تزال الكوريتان، من الناحية التقنية، في حالة حرب، إذ انتهت الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 بهدنة من دون توقيع اتفاق سلام، فيما تفصل بين البلدين منطقة منزوعة السلاح على امتداد الحدود، وتعد من أكثر المناطق تحصينا في العالم.

سياسة انفتاح تجاه بيونغ يانغ

وسبق أن عرض لي إجراء محادثات غير مشروطة مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي، في إطار سياسة أكثر انفتاحًا تجاه بيونغ يانغ منذ وصوله إلى السلطة، بعد النهج المتشدد الذي اتبعه سلفه.

لكن كوريا الشمالية لم تستجب حتى الآن لهذه المبادرات، فيما أكدت مرارًا أن امتلاكها الأسلحة النووية أمر "لا رجعة فيه".

وكانت قمة جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019 قد انتهت من دون اتفاق، على خلفية الخلاف بشأن نطاق نزع الأسلحة النووية وتخفيف العقوبات الدولية الواسعة المفروضة على بيونغ يانغ.

وفي تحول في مقاربة سيول للملف، أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، في تموز/ يوليو الماضي، التخلي عن إعطاء الأولوية لمساعي تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والتركيز بدلا من ذلك على وقف تطويره.

توتر بسبب المناورات الأميركية الكورية الجنوبية

وتأتي دعوة لي في وقت يتواصل فيه التوتر بين الكوريتين، إذ نددت بيونغ يانغ، الجمعة، بالمناورات العسكرية المشتركة المقرر أن يجريها الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل.

وحذرت كوريا الشمالية من أنها قد ترد على هذه المناورات باتخاذ إجراءات "ردع" أقوى، ما يضع مبادرة سيول الجديدة للحوار أمام اختبار في ظل استمرار الخلافات العسكرية والنووية بين الجانبين.