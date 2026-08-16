إيران تعرض 30 ألف دولار مقابل قتل أو أسر جنود أميركيين

خصصت إيران مبلغ 30 ألف دولار لكل من يأسر أو يقتل جنديا أميركيا، وأعلنت مضاعفة ذلك المبلغ حال نفذت المهمة امرأة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا".

جنود أميركيون ينزلون تابوت جندي قُتل في الحرب ضد إيران من طائرة نقل (Getty Images)

أعلن الجيش الإيراني اليوم، الأحد، أنه عرض مكافأة قدرها 30 ألف دولار مقابل قتل أو أسر جنود أميركيين، مع مضاعفة المكافأة إذا كانت المنفذة امرأة.

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وقال قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن الخطة وُضعت استجابة لـ"العدد الكبير من الطلبات" الراغبة في المساهمة ماليا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا".

ولم يُعلن عن أي انتشار لقوات برية أميركية داخل إيران خلال الحرب، باستثناء مهمة أجريت في نيسان/ أبريل لإنقاذ طيّار أميركي أُسقِطت طائرته.

ولم يقدم حاتمي أي تفاصيل بشأن المكان أو الزمان المتوقعين لتنفيذ عمليات قتل أو أسر الجنود الأميركيين.

وصرّح بأن الجيش "سيمنح 30 ألف دولار لكل من يقتل أو يأسر ويسلّم أحد أفراد القوات الأميركية المعتدية، فيما ستحصل النساء اللواتي ينفذن ذلك على ضعف المكافأة"، وفق "إرنا".

وشدّد على أن "الوجود الأميركي في المنطقة قد أُخرج عمليا، وأن القوات الأميركية لم تعد تملك إذنا بدخول الخليج الفارسي وبحر عُمان ومضيق هرمز".

وبعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب، نفّذت الولايات المتحدة عملية إنقاذ لاستعادة طيّار، شارك فيها نحو 200 جندي أميركي وأكثر من 170 طائرة.

وخلال عملية الإنقاذ، ألحقت القوات الإيرانية أضرارا بطائرة هجومية من طراز "إيه-10"، ما استدعى هبوطها اضطراريا في أراض "صديقة".

وأفادت تقارير بتخلي الولايات المتحدة عن بعض الطائرات التي استُخدمت في العملية وتدميرها، بما في ذلك طائرة نقل من طراز "سي-130".

وبعد هجمات استمرت لنحو 40 يوما، أفضت الجهود الدبلوماسية إلى وقف لإطلاق النار في نيسان/ أبريل، أعقبه توقيع مذكرة تفاهم تمهد لمحادثات سلام في حزيران/ يونيو، لكن العمليات العسكرية تجددت لاحقا.

ومنذ ذلك الحين، اندلعت مواجهات متقطعة بين إيران والولايات المتحدة، مع تركّز القتال في جنوبي إيران وحول مضيق هرمز الإستراتيجي.

واستمرت الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين عبر الوسطاء، من دون مؤشرات تُذكر إلى تحقيق اختراق دبلوماسي.

كما طرحت إيران قائمة شروط لإعادة فتح المضيق، من بينها الحصول على تعويضات عن أضرار الحرب.

وقد أُعلن خلال الحرب عن قتل 17 عسكريا أميركيا منذ اندلاع الحرب، سقط آخرهم في تموز/ يوليو، وقد سقطوا جميعا خارج إيران، في دول من بينها الأردن والعراق.