موجز أنباء العالم الأحد

بحث وفد حماس بالمخابرات المصرية تنفيذ خريطة طريق غزة. إسرائيل تهدد حزب الله، قتلى بهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وإسقاط مسيّرة برومانيا، كيم يشيد ببوتين، زلزال في إندونيسيا، سفينة صينية تبحر عبر القطب الشمالي، وحرائق وكوارث طبيعية عالميا.

عُقد، اليوم الأحد، اجتماع بين وفد من حماس ورئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد في مدينة العلمين بشمال مصر "لمناقشة سبل الدفع باتجاه تنفيذ خارطة الطريق" في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول بالحركة.

إسرائيل وعدوانها على لبنان

تعهدت إسرائيل ضرب حزب الله مجددا إذا تعرضت لتهديد، معلنة عن هوية مسؤول عسكري ثان في الحزب، قالت إنه قُتل في غارات شنتها السبت على جنوب لبنان.

طهران

اتّهمت إيران قطر بعرقلة الجهود الرامية إلى كشف مصير ثلاثة طيارين تقول طهران إنهم أُسروا خلال الحرب، في حين تنفي الدوحة احتجازهم.

كييف

قُتل 12 شخصا ليلا في ضربات روسية وأوكرانية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وفق ما أعلنت سلطات البلدين الأحد، في وقت يكثّف الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية.

رومانيا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة إسبانية تقوم بمهمة في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي أسقطت مسيّرة خرقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدافيا.

كوريا الشمالية

أبلغ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه "فخور" بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بعد أن أصبحت بيونغ يانغ من أبرز داعمي موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

طهران

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق رجل دين بدهس عدد من أفراد الشرطة بسيارته أثناء الاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/ يناير، بحسب ما أعلنت وكالة ميزان التابعة للسلطات القضائية.

هاواي

ابتعد الإعصار "لالا" عن جزيرة هاواي السبت، بعد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في هذه الولاية الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ، حيث حذّرت السلطات من فيضانات خطرة.

كابُل

أعلنت الأمم المتحدة الأحد وصول أكثر من 700 شاحنة محمّلة بمساعدات إنسانية دولية إلى أفغانستان عبر باكستان، رغم الإغلاق شبه الكامل للحدود البرية بين البلدين منذ الاشتباكات التي وقعت بينهما في تشرين الأول/ أكتوبر.

إندونيسيا

لا يزال آلاف الأشخاص الذين أخلوا منازلهم ينتظرون المساعدات، غداة الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا، موقعا 53 قتيلا وعشرات الجرحى وملحقا أضرارا بمئات المباني.

ريو دي جانيرو

تنطلق في البرازيل حملة انتخابية يتواجه فيها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع المرشح اليميني فلافيو بولسونارو، في منافسة حامية بين معسكرين يشوبها إعراض ناخبين كثيرين عنهما.

بودابست

قُتل 12 شخصا وأُصيب 10 بجروح خطرة، جرّاء انقلاب حافلة مسجّلة في بولندا على طريق سريع في المجر، في أسوأ حادث تشهده البلاد منذ أكثر من 20 عاما.

بلجيكا

تُكافح بلجيكا حريق غابات يعدّ من الأسوأ في تاريخها، أتى على نحو ثلاثة آلاف هكتار في محمية حرجية يصعب الوصول إليها، معوّلة على تعزيزات جوية أوروبية ستكون حاسمة في جهود إخماده.

وأتى حريق هائل على نحو ثلاثة آلاف هكتار في محمية طبيعية بشرق بلجيكا، وفق ما أفادت السلطات.

زغرب

أعلنت الشرطة الكرواتية توقيف أربعة أشخاص يشتبه في أنهم أشعلوا بعض الحرائق الحرجية التي اجتاحت الساحل الأدرياتيكي لكرواتيا في الأيام الأخيرة.

فرنسا

شهد الوضع تطوّرا إيجابيا في منطقة لاند الفرنسية، حيث اندلع حريق حرجي الخميس، بحسب ما قال حاكم هذه المقاطعة الواقعة في جنوب غرب فرنسا.

أثينا

تُواصل فرق الإطفاء مكافحة حريق اندلع السبت في جزيرة سكيروس اليونانية في بحر إيجه، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "إي آر تي".

بكين

غادرت سفينة حاويات صينية مساء السبت، متجهة إلى أوروبا عبر طريق يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية، في سابقة للصين تسمح لها بتجنّب المرور عبر الشرق الأوسط وبتقصير مسارها.

سيدني

وقع زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.

واشنطن

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، جرّاء عواصف شديدة وفيضانات ضربت هذا الأسبوع ولاية إنديانا في الغرب الأوسط الأميركي، وفق ما أعلنت السلطات.