600 مسيرة تستهدف موسكو وضربات روسية على كييف

تبادلت روسيا وأوكرانيا موجة جديدة من الهجمات الجوية، في تصعيد طال موسكو وكييف ومدناً أوكرانية أخرى، وأسفر عن قتلى وجرحى وأضرار مادية، وسط استمرار الضربات بعيدة المدى والهجمات بالمسيّرات على عمق أراضي الطرفين.

تعرضت موسكو ليل السبت-الأحد لهجوم واسع بطائرات مسيرة، في وقت شنت فيه روسيا هجوما صاروخيا جديدا على العاصمة الأوكرانية كييف، في تصعيد متبادل يعكس اتساع نطاق الضربات بين الطرفين.

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وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن نحو 600 مسيرة كانت تتجه نحو منطقة العاصمة منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد، مشيراً إلى إسقاط 201 منها، فيما أفادت السلطات لاحقا بإسقاط ما لا يقل عن 96 مسيّرة كانت تهدد موسكو، مع تسجيل إصابات جراء الهجوم.

وفي كييف، دوت انفجارات فجر الأحد إثر هجوم روسي بصواريخ بالستية، بحسب السلطات الأوكرانية، التي أعلنت إصابة شخص على الأقل واندلاع حرائق في ثلاثة مواقع طالت مباني غير سكنية.

كما استهدفت الضربات الروسية منشأتين صناعيتين في مدينة كريفي ريغ وسط أوكرانيا، ما أسفر، وفق السلطات المحلية، عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وتأتي هذه الهجمات في وقت كثفت فيه أوكرانيا ضرباتها بالطائرات المسيّرة داخل الأراضي الروسية، مستهدفة خصوصا منشآت الطاقة والبنية التحتية، ردا على تصعيد موسكو لاستخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد المدن الأوكرانية.

وبحسب تحليل لوكالة فرانس برس استند إلى بيانات القوات الجوية الأوكرانية، أطلقت روسيا خلال تموز/يوليو عددا قياسيا من الصواريخ على أوكرانيا، فيما دعت كييف الولايات المتحدة إلى توفير مزيد من منظومات الدفاع الجوي.

وسجل تموز/يوليو أعلى حصيلة شهرية للضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ أيار/مايو 2022، وفق الأمم المتحدة، مع مقتل 437 شخصا وإصابة 2610 آخرين، بينهم 54 قتيلا و202 جريحاً في كييف.

ومنذ بداية العام، بلغ عدد الضحايا المدنيين 12,477 شخصا، بينهم 1,839 قتيلا و10,638 جريحا، بزيادة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.