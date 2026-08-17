استطلاع: تراجُع التأييد لترامب إلى أدنى مستوى خلال رئاسته

أظهر استطلاع لـ"رويترز/إبسوس" تراجع تأييد ترامب لأدنى مستوى في ولايته (33%)، في ظل قلق 80% من الأميركيين من استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة، وتأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار البنزين جراء تعطل تجارة النفط بمضيق هرمز.

أظهر استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس"، الإثنين، تراجع نسبة التأييد للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة، إذ عبّرت أغلبية ​ساحقة من الأميركيين عن قلقها من أن تستمر الحرب الأميركية ‌مع إيران لفترة طويلة.

وقال 33% فقط من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام، إنهم يوافقون على أداء ترامب في حين عبّر 64% عن عدم موافقتهم.

وانخفضت ​نسبة التأييد لترامب من 35 بالمئة في استطلاع أُجري في وقت ​سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها خلال ولايته ⁠الحالية، معادلة بذلك أدنى مستوى سجلته خلال ولايته الأولى في كانون ​الأول/ ديسمبر 2017.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، حين كانت نسبة تأييده أقل ​قليلا من 50%، تأثرت شعبية ترامب بشدة هذا العام، بعدما أمر بشنّ ضربات على إيران بالتنسيق مع إسرائيل.

وأدّى الصراع الذي أعقب ذلك إلى تعطيل ​حركة نحو 20% من تجارة النفط العالمية، مما تسبب في ارتفاع ​أسعار البنزين، وهو ما يثقل كاهل الأسر الأميركية ويزيد الضغوط على حلفاء ترامب الجمهوريين الساعين ‌للحفاظ ⁠على أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

مظاهرة ضخمة مناوئة للرئيس الأميركيّ في نيويورك (Getty Images)

وخاض ترامب حملته الانتخابية على أساس وعود بكبح التضخم وتجنب الانخراط في حروب طويلة الأمد، وتعهد في البداية بأن يستغرق الصراع مع إيران بضعة أسابيع فقط. ​وقال إن الحرب ​هي السبيل الوحيد ⁠لمنع إيران من تطوير سلاح نووي قد يشكل تهديدا للعالم.

لكن إيران أظهرت قدرة على الصمود، وأبقت تجارة النفط عبر ​مضيق هرمز معطلة إلى حد كبير رغم انحسار حدة ​الصراع.

وأظهر استطلاع ⁠"رويترز/ إبسوس" أن 80% من الأميركيين، 87 بالمئة منهم من الديمقراطيين و71% من الجمهوريين، يعتقدون أن انخراط الولايات المتحدة في إيران "سيستمر لفترة طويلة".

وقال 16% ​فقط إنهم يتوقعون انتهاء الصراع، خلال بضعة ​أسابيع.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت، ألفا و166 بالغا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مع هامش خطأ ​يبلغ ثلاث نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.