ترامب: قد أؤيد مرشحا بالانتخابات الإسرائيلية وسنقصف عُمان إذا وقفت في طريقنا

قال ترامب إنه قد يدعم مرشحا بالانتخابات الإسرائيلية وذكر أنه يفضل البقاء خارجها، وهدد بقصف سلطنة عمان "إذا وقفت في الطريق"، وتحدث عن وجود قناة تواصل خلفية مع الحرس الثوري وهو ما نفاه الأخير.

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وجود قناة تواصل خلفية مع الحرس الثوري الإيراني وهو ما نفاه الأخير، فيما أشار ترامب إلى عدم وجود جدول زمني لديه بشأن إيران مع انتهاء مهلة الـ60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال في مقابلة لقناة "فوكس نيوز"، إنه "عليهم أن يرفعوا الراية البيضاء والاستسلام"، مضيفا "لا يزال هناك وقف لتحقيق السلام، ولتراجع عن المطلب الأساسي وهو الهدف رقم واحد بألا تتمكن إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك سلاح نووي".

وأشار ترامب إلى أنه "ليس لدي جدول زمني. أنا لست مستعجلا"، وأضاف أن مسؤولين في إدارته يتواصلون مباشرة عبر قناة خلفية مع مسؤولين بالحرس الثوري، معتبرا أنهم "لاعبون جيدون في لعبة البوكر، لكنهم يموتون".

كما هدد الرئيس الأميركي سلطنة عمان عندما سئل عن دورها في المحادثات المتعلقة بشأن إيران، حيث قال "إذا وقفت عُمان في الطريق، فسوف نقصفها بشدة".

إلى ذلك، تطرق إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وقال إن من الأنسب له البقاء على الحياد وعدم التدخل، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام إمكانية تأييده لأحد المرشحين.

وقال ترامب "أعتقد أن الأنسب لي هو البقاء خارج الانتخابات الإسرائيلية، لكن قد أؤيد أحدا".

كما قال ترامب، إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تنفذ ضربات في غزة، في وقت تتواصل فيه الجهود لدفع المرحلة التالية من خطة تتضمن نزع سلاح حماس، بالتزامن مع تواجد صهره جاريد كوشنر ومسؤولين في "مجلس السلام" بتل أبيب وإجراء محادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غداة محادثات عقدت مع حركة حماس في مصر.

واعتبر "لدينا علاقتنا الخاصة مع حماس. إنهم يتخلون عن أسلحتهم".

وقلل ترامب من المخاوف بشأن الضغط على مخزونات الأسلحة الأميركية، حيث قال "ما استخدمناه لا يذكر. لدينا الكثير من الأسلحة متوسطة المستوى".

مسؤول إيراني كبير: مهلة بضعة أسابيع لتنفذ واشنطن مذكرة التفاهم بالكامل

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، إن "طهران حددت مهلة بضعة أسابيع لتنفذ واشنطن مذكرة التفاهم بالكامل".

وأضاف "لن ننتظر أن تواصل أميركا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى"، مشيرا إلى أن "جميع أجهزة ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة حال فشل الدبلوماسية".

ومن جانبه، نفى الحرس الثوري وجود محادثات مع واشنطن، حيث قال المتحدث باسمه لوكالة "تسنيم"، إن "لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن، وقضايا الدبلوماسية من اختصاص جهات أخرى".

وأضاف أن "ادعاءات ترامب بإجراء محادثات في الكواليس مع الحرس أوهام ناجمة عن الهزيمة"، وأشار إلى أنه "استنادا إلى معلوماتنا وتأكيد مسؤولي الخارجية، لا محادثات حاليا مع واشنطن".

وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري "أمام ترامب طريق واحد هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ شروط إيران".