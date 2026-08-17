زلزال إندونيسيا: ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 68 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا السبت إلى 68 وفاة، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ في جزيرة فلوريس رغم انقطاع الكهرباء وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

ارتفعت حصيلة الوفيات في إندونيسيا إلى 68 شخصا، الإثنين، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد السبت.

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وأعلنت السلطات الإندونيسية في منطقة فلوريس إزالة معظم الأنقاض في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وإعادة فتح الطرق.

وأشارت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أعاق عمليات البحث والإنقاذ في العديد من المناطق.

وقد أدت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال إلى إغلاق أجزاء من طريق بري يبلغ طوله نحو 700 كيلومترا، ويربط بين مناطق سكنية عدة في أنحاء فلوريس.

والسبت، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر منطقة على بعد 68 كيلومترا شمال غربي جزيرة فلوريس الإندونيسية، أعقبه ما لا يقل عن 235 هزة ارتدادية، بلغت قوة أكبرها 6.2 درجات.

كما وقع زلزال آخر بقوة 6.9 درجات قرب مدينة بيماتانغسيانتار في مقاطعة سومطرة الشمالية.