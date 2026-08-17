موجز أنباء العالم الإثنين

ترامب يهدد بقصف عُمان حال عرقلة حصار إيران، والأخيرة تهاجم أربيل بمسيرات وتمنع دبلوماسيين فرنسيين. الحوثيون يستهدفون سفينة سعودية، وكوشنر يبحث غزة مع نتنياهو. إيبولا الكونغو الأكثر فتكا، وترامب يقلص مناورات كوريا.

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بقصف سلطنة عُمان في حال "عرقلت" الإجراءات الأميركية في مضيق هرمز، خصوصا لجهة الحصار على الموانئ الإيرانية، مجددا دعوته طهران إلى الاستسلام.

وليل الأحد الإثنين، تعرّض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقرّ إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم إيراني بطائرتين مسيّرتين، على ما أفادت السلطات المحلية.

من جانب آخر، حمّلت إيران مسؤولية التلوث في مياه الخليج إلى العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، عقب الإبلاغ عن حوادث تسرب نفطي عدة.

وصرّحت وزارة الخارجية الإيرانية، بأنها ستعتبر الطيارين الثلاثة المفقودين أسرى في قطر إلى حين جلاء مصيرهم، رغم أن الدوحة نفت احتجازهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية منع الدبلوماسيَّيْن الفرنسيَّيْن اللذين احتُجزا لفترة وجيزة خلال الشهر الفائت قبل مغادرتهما البلاد، من العودة إلى إيران.

الحوثيون والسعودية

أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا سفينة إنزال عسكرية سعودية وزوارق مرافقة لها بصواريخ في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا اليمنية، في خضم التوتر المتصاعد بين الطرفين.

في الأثناء، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب في اليمن إلى "الوقف الفوري" لأي هجوم يهدد بإعادة البلاد إلى دوامة "نزاع واسع النطاق".

كوشنر ونتنياهو

التقى صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص، جاريد كوشنر، في إسرائيل برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأميركية في غزة التي ترفضها إسرائيل.

إيبولا

بات تفشي فيروس إيبولا الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، بعدما أودى بأكثر من 2300 شخص خلال ثلاثة أشهر، وفق ما أظهرت أرقام حكومية.

سيول

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية قبل ساعات من انطلاقها، مشيرا إلى "العلاقة الجيدة" بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

من جانبها، أعربت كوريا الجنوبية عن أملها في عودة ترامب وكيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات.

بكين

تباطأ نمو مبيعات التجزئة والنشاط الصناعي في الصين خلال تموز/ يوليو خلافا للتوقعات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، ما يشير إلى استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

موسكو

قُتل ستة أشخاص في روسيا بضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بلغورود القريبة من الحدود بين البلدين، على ما أعلنت السلطات المحلية.

برلين

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إأها تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا بمقدار الثلث، بحسب تصريحات أوردتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

بكين

يبدأ العاهل الأردني الملك، عبد الله الثاني، الثلاثاء، زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس شي جينبينغ، ستركز على تعزيز التعاون خصوصا في المجال الاقتصادي، بحسب ما أعلن الجانبان.

بورما وروسيا

توجه الرئيس البورمي، مين أونغ هلاينغ، إلى روسيا للقاء نظيره فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت نايبيداو، في أول زيارة من نوعها للقائد السابق للمجلس العسكري منذ توليه منصبه المدني.

واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن مبشرا أميركيا كان قد خُطف في النيجر العام الماضي، يستعد للعودة إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه.

طوكيو

حقق الاقتصاد الياباني نموا متواضعا في الربع الثاني رغم تداعيات حرب إيران، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، لكن الأرقام جاءت أقل من توقعات السوق.

لندن

ندد رئيس جامعة كامبريدج بما وصفه بأنه "هجمة عنصرية حادة" استهدفت الأكاديمي الأسود جيسون أرداي، الذي عُثر عليه ميتا الأسبوع الماضي بعد استقالته من منصبه نتيجة ادعاءات تتعلق بالانتحال.