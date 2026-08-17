هجوم بالطيران المسيّر يستهدف مكتب رئيس حكومة كردستان العراق

استهدف هجوم بالطيران المسيّر مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية، وتحدث جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم عن هجوم من جهة الحدود الإيرانية.

تعرّض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني كما مقرّ إقامة مدير الاستخبارات المحلية، لهجوم ليلي بالطيران المسيّر الآتي "من جهة الحدود الإيرانية"، على ما جاء في بيان رسمي.

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وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان "فجر اليوم الإثنين 17 آب (أغسطس) 2026 وفي تمام الساعة 00:28، تم توجيه طائرتين مسيّرتين مفخختين من نوع ’حديد-110’ من جهة الحدود الإيرانية، باتجاه مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل"، من دون وقوع ضحايا.

ووصف بارزاني الهجوم على مكتبه الشخصي بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار الإقليم.

وقال في منشور أوردته حكومة إقليم كردستان العراق على صفحتها في "فيسبوك"، إنه "بناء على معلومات وتحقيقات أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ثبُت تعرض مكتبي الشخصي ومقر إقامة رئيس وكالة (باراستن) اليوم لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة".

وأضاف "أدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة، وأؤكد أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره، ولن تثنينا مثل هذه الهجمات عن مواصلة أداء مهامنا وحماية مواطنينا".

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية شباط/ فبراير، تعرّض الإقليم لهجمات إيرانية أكثر من ألف مرّة بحسب السلطات المحلية.

وتوزّعت الضربات بين هجمات أعلنت فصائل عراقية مسلحة شنها على مصالح أميركية، وضربات إيرانية على مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة منذ سنوات في شمال العراق.

ويعتمد الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991 والمقرّب من الولايات المتحدة ودول غربية، مقاربة دقيقة في إدارة علاقاته مع إيران المجاورة.